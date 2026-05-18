Sin experiencia

"Si pudiéramos vender nuestra experiencia por el costo que pagamos por ella seríamos millonarios".

Abigail Van Buren

Al final la inexperiencia cuesta y mucho. Víctor Rodríguez Padilla fue nombrado director general de Pemex en octubre de 2024, al inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Por lo menos no era un ingeniero agrónomo como su predecesor, Octavio Romero Oropeza. Rodríguez Padilla es físico y maestro en ingeniera energética; cuenta con un doctorado en economía de la energía y ha tenido una larga carrera académica. Al asumir el control de Pemex, sin embargo, no tenía ninguna experiencia en la industria. Ninguna otra petrolera lo habría seleccionado como director general.

Rodríguez Padilla estuvo a cargo de Pemex un poco más de un año y siete meses. Bajo su mando, el monopolio acumuló una pérdida neta de 281,703 millones de pesos: 190,502 millones en el cuarto trimestre de 2024, 45,208 millones en todo 2025 y 45,993 millones en el primer trimestre de 2026. En ese tiempo se registraron también varios incidentes importantes. En febrero de 2026 tuvo lugar un extenso derrame en el Golfo de México, que Pemex primero trató de negar, por el que después culpó a un barco privado y por el que finalmente asumió responsabilidad. El director declaró el 16 de abril que, tras mandar hacer una investigación, "Obtuve datos y hechos de los cuales no fui informado".

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El 17 de marzo de 2026 la refinería de Dos Bocas sufrió una explosión que dejó a cinco personas muertas. Pemex la atribuyó a las fuertes lluvias que provocaron el desborde de aguas aceitosas fuera de la barda perimetral. Ha habido en este lapso otros incendios y explosiones cuya importancia Pemex ha desestimado. El 12 de abril se registró una fuga de diésel en su refinería de Deer Park cerca de Houston.

El 13 de mayo la calificadora S&P Global Ratings anunció un cambio de perspectiva en la deuda de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo y una de las pocas con pérdidas, de "estable" a "negativa". La empresa recibió 69,800 millones de dólares de apoyo del gobierno federal de 2018 a 2025, pero su deuda solo se redujo en 18,300 millones de dólares de septiembre de 2024 a marzo de 2026.

La Presidenta anunció la salida del director el 14 de mayo. Descartó que la decisión fuera producto del derrame del Golfo de México. Según ella, Rodríguez Padilla le dijo en 2024 que solo aceptaría la dirección un año y medio para después regresar a la academia. De ser cierto, fue una gran irresponsabilidad tanto de él como de ella. En un año y medio no se puede cambiar el rumbo de un gigante quebrado. No es tiempo suficiente ni siquiera para entender cómo se maneja la empresa. Quizá por eso fue tan fácil que lo engañaran sus subalternos en el derrame. Además, en lugar de regresar al mundo académico, Rodríguez Padilla ha sido designado a un nuevo cargo público, como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Es un nuevo caso de un funcionario premiado por su fracaso en un cargo público.

Lo peor es que su reemplazo es también un político con nula experiencia en el manejo de una petrolera. Juan Carlos Carpio trabajó en finanzas del gobierno de la Ciudad de México cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno. En el último año y medio ha sido director de finanzas de la paraestatal. Su experiencia real en la operación de una petrolera es nula. La 4T sigue empeñada en dar cargos de responsabilidad técnica a políticos con 90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de experiencia. No sorprende que pierdan tanto dinero o que sus subalternos los engañen.

Se entregan

La Presidenta sigue insistiendo que no hay pruebas contra los 10 de Sinaloa acusados por Estados Unidos de colaborar con narcotraficantes. Sin embargo, dos, el general en retiro y exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, ya se han entregado a las autoridades estadounidenses. ¿Será que sí hay pruebas?

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