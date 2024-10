Claudia Sheinbaum Pardo, el primero de octubre se comprometió con el pueblo de México y las mujeres, quienes, junto con AMLO, en su discurso de toma de protesta fueron los protagonistas y el eje central de su mensaje. Al primero lo representó como el origen y destinatario de la continuidad de la cuarta transformación, a las segundas les asignó la tarea de gobernar, para dejar una etapa de sometimiento, discriminación, violencia y transitar a una nueva era donde asuman sus derechos de manera plena; de forma clara y tajante expresó: “no llegó sola, llegan todas” y al tercer actor le atribuyó los cambios de los últimos seis años.

A Andrés Manuel López Obrador le asignó el rol de beneficiario de la confianza del pueblo como consecuencia de su política social. Lo describió como “el dirigente político y luchador social más importante de la historia moderna, el presidente más querido”, “el que inició y termina su mandato con más amor de su pueblo”. Fue el que “inició la revolución pacífica de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”. Lo despidio diciendole: “gracias por siempre. Ha sido un honor luchar con usted. Hasta siempre, hermano, amigo, compañero”.

Al pueblo de México lo describió como origen de la continuidad de la cuarta transformación a causa de ser víctima de las políticas neoliberales: “El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro: Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”; con lo que se superó al “fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios”, donde “el Estado debía diluirse o subordinarse a las fuerzas del mercado, que si la economía se regaba desde arriba iba a llegar a los de abajo”. Con ello le dió una relación positiva entre pueblo, AMPLO, cuarta transformación y resutados electorales del 2 de junio.

A las mujeres les asignó la tarea de gobernar: “por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo llegamos porque no llego sola, llegamos todas”. “Llegan las que pudieron alzar la voz y las que no lo hicieron, llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas, llegan las indígenas, las trabajadoras del hogar”. “Llegan ellas, las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si naciéramos siendo mujeres u hombres, podemos realizar sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino”.

En resumen: tres fueron los actores centrales en el discurso de la presidenta de México: AMLO, como el actor político iniciador de la cuarta transformación del país y de una nueva etapa de desarrollo, llamada humanismo mexicano. El pueblo de México, a quien calificó como noble, generoso y beneficiario de las nuevas políticas públicas centradas en las necesidades de las personas y el inicio de una nueva era política del país, cuyas protagonistas serán las mujeres, quienes durante mucho tiempo fueron anuladas por una cultura machista. Próxima colaboración: 23 de octubre de 2024.

@jszslp