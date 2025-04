La abuelita sicaria se suma al coro de personajes famosos, de personas memorables o memeizables (¿así se escribirá?) que cumplen aquello que profetizó Andy Warhol: cada persona tendrá sus quince minutos de fama. Memes van y memes vienen, y ya hasta hay piñata de la piñatería Ramírez, y las fotos de la mujer disparando a muerte contra dos personas siguen en las redes.

Personaje se le dice a alguien “real” que por su forma de ser o su físico parece uno de esos seres que habitan en los textos narrativos. “Eres todo un personaje”, se decía (como guasa o con admiración) antes de que se pusiera de moda decir de alguien que es “icónico”. A esta mujer de la tercera edad se le ha llado “justiciera” y “heroína”, con comentarios como que es la única solución que queda o que ojalá hubiera una de esas en cada colonia. Como en los linchamientos, la defensa propia se romantiza. Fuenteovejuna, dirían algunos citando a aquel clásico.

Carlota “N”, “la abuelita sicaria”, es una mujer de 74 años, y junto con dos de sus hijos acudió a Chalco, Estado de México, a una casa de su propiedad para enfrentar a presuntos invasores o inquilinos morosos (vaya usted a saber). A pesar de haber hecho la denuncia ante las autoridades correspondientes, nada se hizo, como es costumbre. Fueron a enfrentar a los “paracaidistas”. Ambos bandos sacaron armas de fuego, alguien disparó al aire y luego la “abuelita” disparó a quemarropa: un hombre murió inmediatamente y otro ya en el hospital. Al parecer la hija, que supuestamente sufre ataques psicóticos y de esquizofrenia, fue quien la alentó: “¡Mátalos, mamá, párteles su m%d&e!”. Los tres ya están detenidos, aunque poco se menciona que trató de “dar mordida” para ser liberada, que se les encontró droga y que otro de sus hijos es exdiputado local por el Partido de la Revolución Democrática.

Esto de los “personajes” a veces se sale de control. En la ficción, a la hora de escribir y describir a los personajes, tratamos de darles una coherencia, una verosimilitud de acuerdo a su edad, condición social y mental, relaciones sociales, etc. Cada cual su habla y actitud ante el mundo. Hay protagonistas y antagonistas: los personajes principales y quienes tratan de que no logre cumplir su propósito. Hay “ayudantes” de uno y otro lado, y “secundarios”, o sea de soporte. Los hay que se redimen, y otros se vuelven más “buenos” o más “malos”.

Hoy los grupos de fanáticos de cine, libros y hasta de política son los que dictan cómo debe ser un personaje. Y si no es como quieren se enojan y ese enojo puede ir muy lejos. Se confunde voz narrativa con autor(a) y protagonista(s). La indignación por el color de piel o la belleza de tal o cual personaje sobrepasa al creador o a la intención del mismo. No he visto la nueva versión de Blanca Nieves de Disney, pero ya está en el sótano de la calificación de películas de todos los tiempos. Con todo el odio que tuvieron, las películas Joker 2 (Todd Phillips, 2024) y Mikey 17 (Bong Joon-ho, 2025) son muy buenas.

Las sirenas, por cierto, son seres que aparecen en casi todas las mitologías marinas, y en México, por ejemplo, se les llamaba tlanchanas. Pareciera que el chiste es opinar.

El nuevo Superman también ha tenido detractores, aunque aún no haya salido la película. Al parecer no es muy fornido (y no es Henry Cavill) y eso ha enojado al fandom. Antes quien se ponía el traje era el héroe, y no tenía necesidad de estarse quitando la máscara a cada rato. Uno tiene sus consentidos, sí, pero tampoco era de estarse peleando. Son versiones.

Igual están los que quieren hacer o hacerse a fuerza personajes protagónicos o principales. Pienso en hijos o nietos de artistas y políticos, que nos quieren vender como “continuadores” de su obra, como cuidadores del “legado”. Las segundas partes (casi) nunca son buenas.

Después de la abuelita sicaria, antiheroina de la modernidad, como tantos de los corridos actuales, ¿qué sigue? Cada quien es personaje principal de su propia vida, trágico o cómico. El ansia de protagonismo no hace menos secundario a ciertos personajes. A mí, por ejemplo, no me interesa ser personaje. Entre tantas historias, como periodista y editor solo atestiguo, a veces narro.

