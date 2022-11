¿Trabajas porque te pagan o porque disfrutas lo que haces?

Hace un par de décadas, parecía utópico pensar que la felicidad y el trabajo ideal pudieran estar ligados al día a día, pues no era muy común que la gente trabajara en su entorno ideal o el trabajo de sus sueños, las generaciones conocidas como “X” o los “Baby Boomers”, eran personas sacrificadas y con esto quiero decir que preferían tener un trabajo seguro o bien pagado que les diera seguridad en lugar de trabajar en algo que les gustara o que hubieran soñado hacerlo alguna vez y sacrificar ingresos.

Sin embargo, las nuevas generaciones conocidas como Milennials (Y) o Centenials (Z) buscan más una satisfacción personal que un bien común, quiero dejar en claro que no estamos juzgando cual es mejor simplemente estamos describiendo algunas de sus características y la verdad es que siendo muy fríos estas generaciones que ven por ellas mismas, si se enfocan más en buscar su razón de ser o su felicidad personal, por eso es muy común observar que cambien de trabajo frecuentemente, renuncia a diferentes retos o actividades porque no les llenan o sienten que no le encuentran el valor, están dispuestos a sacrificar mayores ingresos siempre y cuando estén trabajando en un lugar que les ayude a su realización personal.

Así que te invito a que hagas una reflexión sobre el título de este artículo… ¿estás trabajando en el lugar de tus sueños y disfrutas el día a día o estás en un lugar porque te pagan y constantemente estás esperando que sea viernes para olvidarte del trabajo y esperar el fin de semana? ¿Eres de las personas que creen que NO se puede tener ambas cosas?

En los estudios que hemos realizado (IKIGAIDEX 2020-2021) sobre la satisfacción de los empleados en sus respectivos trabajos, nos damos cuenta de que alrededor del 85% de las personas que tienen un trabajo, un negocio o una empresa siempre están esperando el momento para cambiarlo por uno mejor. Eso nos habla de la insatisfacción en relación con lo que hoy en día hace o realizan como actividad laboral.

Me ha tocado estar en reuniones en las cuales, invariablemente algunos de los temas que se tocan es resaltar que el trabajo de las otras personas resulta ser mejor, más cómodo o sencillo, siempre creemos que nuestro trabajo es el más difícil y la verdad es que cuando tenemos este tipo de reuniones, vemos a las personas solo un par de horas y normalmente los vemos disfrutando de tiempo libre, por lo que creemos que siempre están así y no conocemos la operación del día a día en sus respectivos empleos y al igual que todos, enfrentan retos, problemas y situaciones que requieren esfuerzos adicionales. La diferencia entre unos y otros es identificar quienes realmente disfrutan de lo que hacen sin importar los retos a los que se enfrenten.

Recientemente tuve la oportunidad de platicar con 3 personas que son empleados de niveles mandos medios y expresaban sobre la inconformidad de tener un trabajo mal pagado en comparación al nivel de responsabilidades, cuando menos eso expresaban 2 de 3, el tercero decía estar muy contento y satisfecho con su empleo actual, las edades de quienes se quejaban eran 45 y 44 (Generación X) respectivamente, mientas que el que decía estar contento tiene 39 años (Generación Y). La conversación se dio muy natural entre ellos en donde defendían sus puntos de vista y el de menos de edad terminó cuestionándolos que si estaban tan inconformes porque no renunciaban y ambos respondieron que no lo harían hasta tener una mejor opción y también les daba algo de miedo perder su antigüedad.

A que quiero llegar con todo esto, si hoy en día no estás en el trabajo de tus sueños pero no tienes la disposición de cambiarte, entonces tienes que encontrar la mejor manera de tomarle el gusto a lo que haces y empezar a disfrutarlo para que no lo veas como un sufrimiento.

TIPS PARA DISFRUTAR TU TRABAJO

Trabaja sin estrés

Aumenta tu productividad

Trabaja de buen ánimo

Ponte retos continuamente

Olvídate de las quejas

Ayuda a quien lo necesite

Encuentra el lado divertido y entretenido de tu trabajo