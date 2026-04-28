Tren al AIFA

Algunas veces esa luz al

final del túnel es un tren".

Charles Barkley

El tren puede ser la salvación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Hasta ahora el traslado de 23.7 kilómetros desde Buenavista, en el centro de la Ciudad de México, tomaba entre una y dos horas en auto. Con el tren será de solo 43 minutos.

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Un tren puede hacer la diferencia entre un aeropuerto fracasado y uno exitoso. Mirabel, a casi 40 kilómetros de Montreal, se inauguró en 1975 con el proyecto de recibir 60 millones de pasajeros al año, pero solo alcanzó un máximo de 3 millones. El tren de alta velocidad para unirlo a Montreal nunca se construyó. Además, los esfuerzos por lograr la independencia de Quebec deprimieron la actividad económica de Montreal y la despojaron de su papel como principal centro financiero de Canadá, que asumió Toronto. Mirabel cesó operaciones comerciales para pasajeros en 2004.

Heathrow se encuentra a 27.5 kilómetros de la estación Paddington de Londres. El viaje en taxi toma 40 minutos y cuesta 35 libras esterlinas.; en tren son 15 minutos y 10 libras. Por esta facilidad y costo de traslado Heathrow se ha convertido en el hub, el centro de conexiones, más importante del Reino Unido y uno de los principales del mundo.

El AIFA se construyó para una capacidad inicial de 20 millones de pasajeros al año. Para 2028-2029 llegaría a 40 millones y en 2025 a 95 millones. En 2025, sin embargo, solo registró 7 millones. La distancia y el costo para llegar han sido hasta ahora obstáculos cruciales para su desarrollo. El tren puede ser la diferencia.

El AIFA se inauguró en marzo de 2020 con una inversión oficial de 74,453 millones de pesos. El gobierno, sin embargo, ha reservado el detalle por lo que no hay forma de saber si la cifra es cierta. A esta habría que añadir el costo de cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, calculado originalmente en 331,996 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación.

Dice el gobierno que el AIFA ha sido rentable desde 2024, pero se refiere a una utilidad solo operativa y además forzada. Es operativa porque no considera la amortización de la inversión ni el costo de cancelación del NAIM; forzada, porque mucha de la actividad del AIFA se debe a que el gobierno ha presionado a las aerolíneas para mudar sus vuelos a él, ha subsidiado la tarifa de uso de aeropuerto (TUA) y ha forzado a las empresas de carga a trasladar a él sus operaciones. De hecho, las autoridades aeronáuticas de Estados Unidos han sancionado a las aerolíneas nacionales porque el gobierno mexicano obligó a las estadounidenses a mudar las operaciones de carga al AIFA. Si bien nuestro gobierno afirma que el Felipe Ángeles logró una ganancia de 442 millones de pesos en 2024 y otra de 762 millones en 2025, el presupuesto federal le asignó 745 millones de pesos en 2026 para "asegurar la nómina".

No hay duda de que el AIFA no ha conseguido su objetivo original de aliviar la congestión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que está más saturado que nunca. Ha destruido, sin embargo, la posibilidad de crear un hub internacional como habría sido el NAIM, el cual habría generado decenas de millones de nuevos pasajeros y miles de millones de dólares en ingresos.

El AIFA ha sido una pésima inversión. El tren puede ayudar a mejorar su situación, pero no lo llevará a ocupar el lugar que el NAIM habría tenido. El nuevo aeropuerto de Estambul es un ejemplo de lo que pudo ser. Inaugurado en 2021, en 2025 registró 84.4 millones de pasajeros. Ha convertido a Estambul en un hub y ha duplicado el número de pasajeros de Turkish Airlines, de 44.7 millones en 2021 a 92.6 millones en 2025. El AIFA no podrá hacerlo, ni siquiera con su nuevo tren.

Calderón

Es loable que la 4T haya podido por fin terminar el tren al AIFA, pero en sus celebraciones ha olvidado que la mitad lo construyó Felipe Calderón, quien inauguró el suburbano a Cuautitlán en 2009.