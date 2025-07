Tribunales 2.0

De lo más terrible que ha pasado en el periodismo reciente es la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Campeche para imponer censura previa y no hablar de la gobernadora Layda Sansores al periodista José Luis González Valdez y su periódico Tribuna. Durante seis meses el colega tendrá a su lado a un censor designado por el Tribunal por un supuesto “delito de odio” contra la morenista.

Y en otra aberración legal, la ciudadana Karla María Estrella sigue disculpándose en X (Twitter), obligada por una resolución del Tribunal Electoral, por cuestionar a la política petista Diana Karina Barreras. Así los políticos y políticas de piel delgada que creen que tienen más infalibilidad que el papa y los medios que son más papistas que el papa.

Como publica el Frente Nacional Mujeres: «Sancionar a una mujer por opinar, invocando una figura que no está prevista en la ley electoral ni en la legislación sobre violencia política, es ilegal y profundamente preocupante. Esto no es justicia de género, es censura desde el poder. NO en nuestro nombre».

Lo bueno y lo malo de las “benditas” redes sociales es que nos enteramos de todo y todos juzgamos todo, con o sin razón. Desde nuestra subjetividad y nuestra posibilidad de interacción. En un mundo poco propenso al diálogo y al debate civilizado, hay quienes con violencia (física y verbal) responden a violencia o a lo diferente. La aberración principal es cuando el juicio de estos tantos tribunales lleva a la irracionalidad, al ataque físico o al físico de alguien.

Como a todos, me gusta el chismecito, pero hay quienes sacan sus traumas y hacen del chisme su modus vivendi. Todo el tiempo hay nuevos casos para los juzgadores. Las doctoras Polo pululan: “¡Que pase el desgraciado(a)!”

Todos vimos, creo, el caso de una pareja a la que el cantante de Coldplay tomó en su gigantesca Kiss-Cam, su reacción, las consecuencias y los memes. Igual con Florinda Meza, de quien algunos ya quieren tirar su estatua en Juchipila, Zacatecas, su pueblo natal. La alcaldesa de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, ordenó retirar las estatuas del Che Guevara y Fidel Castro de una banca en la colonia Tabacalera (muy cerca de donde se conocieron). Sin consulta, con problemas más apremiantes, muchos gobernantes hacen lo que se les ocurre.

Hay casos, sí, que ayudan a que se haga justicia, como los de las extranjeras violentas (una peruana, otra argentina) o de conductores que a las primeras de cambio se van a los golpes. Pero hay mucho meme y carrilla a niños(as) que incluso llegan al suicidio, o casos armados contra gente “molesta” (Aristegui y otros colegas) al poder, o nomás porque nos caen gordos. Están los casos de Ángela Aguilar, Gomita y actrices e influencers a quienes se ha criticado su físico. Recién se dio el caso de una niña que al egresar de primaria fue bulleada en redes por su maquillaje y peinado. Un video puede cambiar la vida de alguien. Diría mi abuela: está bien el encaje, pero no tan ancho.

Si aquí la Arquidiócesis de San Luis Potosí hizo una “sugerencia” al Gobierno del Estado para no traer a Marilyn Manson a la Feria Nacional Potosina (Fenapo), su similar en la Ciudad de México pidió no poner mensajes contrarios a la fe católica en la fachada de la Catedral Metropolitana durante el espectáculo de luz “Memoria luminosa”, pues según el comunicado, “lastiman en lo más profundo la devoción del Pueblo Mexicano”.

En San Luis la llegada del “satánico” cantante ha motivado hasta jornadas de oración y ayuno de parte de un grupo de fieles. El arzobispo potosino, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, en una misiva al gobernador Ricardo Gallardo Cardona le manifestó su inconformidad, pues “el evento no aporta hermandad ni alegría para la comunidad […] La Fenapo nació precisamente de una fiesta religiosa y es la celebración de San Luis Rey de Francia”.

Hasta la próxima, si algún tribunal no se interpone.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Posdata: casi terminaba de escribir esta entrega de Crimentales cuando me enteré de la muerte de David Rangel Tapia, también conocido como el Dandy. De la “vieja guardia”, con ánimo y sentido del humor transitó de los medios impresos a su portal El Mundo. Recuerdo sus saludos y discusiones en las oficinas de prensa. Fue promotor incansable del ajedrez entre niños y adolescentes, y mucho de algunos torneos salió de sus bolsillos. Cuenta la leyenda que cuando fue candidato a algún puesto de elección popular dio un encendido discurso en el panteón del Saucito para invitar a los muertos a que votaran por él y ya no por el PRI, como solía suceder. Descanse en paz.