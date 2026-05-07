Turismo Mundialista

El Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como sedes en México a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, representa una oportunidad histórica no solo para estas metrópolis, sino también para aquellas ciudades que quedaron fuera de la lista oficial. Aunque la atención mediática y deportiva se concentrará en los estadios mundialistas, el flujo de visitantes internacionales y nacionales abre una ventana estratégica para que otras urbes mexicanas capitalicen el entusiasmo y se conviertan en destinos alternativos de turismo cultural, gastronómico y de naturaleza.

El fenómeno del turismo inducido.

La experiencia de mundiales anteriores demuestra que los turistas rara vez se limitan a las ciudades sede. En Brasil 2014, por ejemplo, miles de visitantes aprovecharon para recorrer Río de Janeiro, Salvador y Recife, pero también se desplazaron hacia destinos no oficiales como Florianópolis o Manaos. En México, la conectividad aérea y terrestre, sumada a la diversidad cultural, puede favorecer que ciudades no sede se conviertan en puntos de interés complementarios.

Ejemplos de ciudades con potencial

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- Puebla: Con su riqueza colonial, su gastronomía reconocida por la UNESCO y la cercanía con Ciudad de México, puede atraer a visitantes que busquen experiencias culturales más allá del fútbol. El turismo religioso y los recorridos por la ruta del mole y los volcanes son cartas fuertes.

- Querétaro: Su centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, y su creciente oferta de enoturismo en la región de Bernal y Tequisquiapan, lo convierten en un destino atractivo para quienes deseen combinar historia y experiencias gourmet.

- San Luis Potosí: Ciudad colonial, y paso hacia la Huasteca Potosina, con sus cascadas y paisajes naturales, ofrece un contraste perfecto para turistas que quieran alternar la intensidad del Mundial con actividades ecoturísticas.

- Oaxaca: Aunque más distante de las sedes, su riqueza cultural, artesanal y gastronómica puede ser un imán para visitantes internacionales que deseen adentrarse en la diversidad mexicana. Además, su calendario de festividades podría coincidir con el torneo, potenciando la experiencia.

- Mérida: La capital yucateca, con su seguridad, infraestructura turística y cercanía a sitios arqueológicos como Chichén Itzá y Uxmal, puede convertirse en un polo de atracción para quienes busquen historia y cultura maya.

Estrategias para aprovechar el impulso

1. Campañas de promoción turística: Las ciudades no sede pueden lanzar campañas específicas dirigidas a los visitantes del Mundial, destacando rutas culturales, gastronómicas y naturales.

2. Paquetes turísticos integrados: Agencias de viaje y gobiernos locales pueden diseñar itinerarios que incluyan partidos en sedes oficiales y estancias en ciudades cercanas o complementarias.

3. Eventos paralelos: Festivales gastronómicos, conciertos y ferias culturales pueden aprovechar la coyuntura para atraer visitantes que buscan experiencias más allá del fútbol.

4. Conectividad y transporte: Mejorar la infraestructura de transporte y ofrecer servicios de traslado directo desde las sedes hacia estas ciudades puede ser clave para captar turistas.

Una oportunidad de

descentralización turística

El Mundial 2026 no debe verse únicamente como un escaparate para las tres ciudades sede. Es una oportunidad para descentralizar el turismo y mostrar la diversidad cultural y natural de México. Si las ciudades no sede logran articular estrategias de promoción y conectividad, podrán beneficiarse de un flujo turístico que, aunque indirecto, puede dejar huellas duraderas en su economía y proyección internacional.

En suma, el Mundial es un catalizador que puede transformar a ciudades como Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Oaxaca y Mérida en protagonistas inesperados de la fiesta futbolística, demostrando que el balón puede rodar más allá de los estadios oficiales y abrir caminos hacia un turismo más diverso y equilibrado.

X: @G_Rosillo