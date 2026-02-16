Una buena y dos pésimas

Don Chiflis tenía boca de flit. Al hablar espurriaba a quien estaba cerca, o sea que lo rociaba con saliva. Eso se debía a su falta de dientes. Sin decirle a nadie se hizo poner una placa dental. Aquella misma noche llegó tarde a su casa, y en la oscuridad de la alcoba se desvistió y se metió a la cama. A fin de sorprender a su esposa se arrimó a ella e hizo ruido con la dentadura. Dijo la señora: "Está bien, compadre, pero que sea rapidito porque no tarda en llegar el chimuelo"... La mamá de Dulcibella le dijo: "Aprende a cocinar, hija. El camino al corazón de un hombre pasa por su estómago". Replicó la pizpireta chica: "Yo encontré otro caminito, madre. Pasa un poco más abajo"... Una buena noticia: Marx Arriaga, quien en el nombre lleva la mala fama, fue destituido de su cargo en la Secretaría de Educación Pública. Dos pésimas noticias: el desprestigiado sujeto se aferra a la nómina y se niega a desalojar su oficina, y la presidenta Sheinbaum anuncia que los propagandísticos libros de texto urdidos por el díscolo y obnubilado tipo no desaparecerán. La expulsión de Arriaga era forzosa. Había criticado a su superior, el secretario del ramo, y dijo que el legado de López Obrador ha sido desvirtuado en el actual sexenio. Su anacrónico radicalismo lo cegó, y lo llevó a asumir una postura inadmisible. Se había convertido en un molesto forúnculo en no diré qué parte de la 4T. De ahí su defenestración, que tardó más de lo debido, pero que al fin se consumó. El circo que neciamente ha armado es igualmente insostenible; más temprano que tarde tendrá que largarse con viento fresco a otra parte. Aunque siga adulando a AMLO como medio para defenderse, ni el mismo caudillo podrá ya protegerlo. Así de impresentable se ha vuelto el empecinado burócrata. Poco tino han mostrado los nuevos dueños del poder al elegir a sus cuadros, como se dice en lenguaje de política. Los más de ellos han resultado ineptos, y no pocos han salido competentemente corruptos. En ambos renglones, el de la ineptitud y el de la corrupción, la 4T supera por mucho al viejo régimen. Aplaudo, entonces, la destitución de Arriaga, pero lo hago con una sola mano, porque sus maniqueos, falsos y mal fraguados textos de adoctrinamiento seguirán causando daño a la formación de los niños y jóvenes que asisten a las escuelas públicas. Desde su mentiroso retiro el jefe máximo sigue influyendo en las decisiones de su sucesora, que en el presente caso quitó la causa, pero no el efecto, pues retirar los tales libros de texto, enaltecedores de la figura de Obrador, sería enfrentar al caudillo y a su más cercano círculo de influencia. En fin, a ver en qué para este sainete... Don Poseidón hizo acto de presencia en la sala donde estaban su hija y el novio de la muchacha. Cercana estaba ya la medianoche, y el galancete no daba trazas de retirarse. Con tono de severidad dijo el progenitor: "Ya es hora de irnos a la cama". Acotó el boquirrubio: "Exactamente lo mismo le acabo de decir a Glafira, señor, pero me pidió que esperara hasta mañana"... En su aniversario de bodas Chinguetas empinó el codo más de lo que aguantaba el resto de su cuerpo. En el banquete con parientes y amigos se puso en pie, alzó su copa y dijo: "Quiero brindar por la mujer que durante todos estos años me ha dado no sólo su amor, su consejo, su comprensión y su consuelo, sino también el mejor sexo que cualquier hombre puede disfrutar en su vida". Ante el silencio atónito de su esposa y de todos los asistentes continuó: "Desgraciadamente esa mujer no está aquí". (Nota. De ninguna manera falto a las buenas maneras ni a la caridad cristiana si digo que el tal Chinguetas es un cabrón)... FIN.