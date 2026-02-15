logo pulso
Explota tanque de gas en Villa de Pozos

El incidente ocurrió en la colonia Los Aguilares

Por Redacción

Febrero 15, 2026 10:52 p.m.
A
Explota tanque de gas en Villa de Pozos

Una explosión de un tanque de gas se registró la tarde de este sábado en la calle Miguel Hidalgo, en la colonia Los Aguilares, en el municipio de Villa de Pozos, San Luis Potosí, lo que generó la movilización inmediata de corporaciones de emergencia.

De acuerdo con el aviso oficial, elementos de Protección Civil y otras dependencias de auxilio se encuentran trabajando en la zona para atender la situación y evaluar posibles riesgos.

Las autoridades solicitaron a la ciudadanía evitar el área y permitir el libre acceso a las unidades de emergencia, a fin de facilitar las labores correspondientes.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas ni sobre la magnitud de los daños. Se indicó que la información será actualizada a través de los canales oficiales conforme avance la atención del incidente.

