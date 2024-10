Vende lo que quieras ¡Sí se puede!

En varias ocasiones he tenido la oportunidad de platicar con empresarios experimentados, emprendedores, vendedores, estudiantes, profesionistas, doctores, etc. en fin, realmente personas que se dedican a muy diversas actividades que parecieran o no tener una relación directa con las ventas y diría yo que alrededor del 85% de los casos todos terminan en la misma conclusión “No estoy seguro de que mi producto pueda venderse”.

Normalmente las ideas de nuevos negocios están fundamentadas en necesidades que el creador de la idea alcanzó a detectar, tanto con personas que acostumbra a convivir u observar, así como con base en sus propias necesidades o experiencias.

Mi estilo con las nuevas ideas es ser sumamente crítico ya que normalmente los desarrolladores de ideas se acercan a personas con las que tienen alguna relación de tipo sentimental y cuando reciben retroalimentación, ésta deja de ser objetiva y es que le preguntan a sus padre, abuelos, primos, tíos parejas, etc. y es muy probable que estos relativos no sean totalmente sinceros tanto en decir lo que piensan tanto en ayudarles a mejorar su concepto. Así que yo me doy a la tarea de ayudarles a través de la destrucción de sus ideas y empiezo a ver los escenarios más críticos y hacerlos que piensen por qué un cliente compraría su producto.

Mi comportamiento en muchas ocasiones desespera a los emprendedores ya que les encuentro más áreas de oportunidad que ventajas y terminan por convencerse que su producto no funciona, sin embargo, mi intención es ayudarlos a criticar su producto lo más posible porque el mercado puede ser muy cruel y si no recibes este tipo de comentarios lo más probable es que cuando decidas lanzarlo al mercado te topes con el consumidor que no te dirá nada pero simplemente no comprará tu producto y entonces si empezarás a preguntarte ¿Qué es lo que está pasando]? Si tu habías recibido puros comentarios positivos durante tu etapa de prueba, cuando menos eso te dijeron tus seres queridos.

La retroalimentación será de gran utilidad si la sabes aprovechar a tu favor, es por esto por lo que, tienes que ser muy abierto a críticas, pero sobre todo muy dispuesto a hacerle adecuaciones a tu idea inicial y encontrar las cualidades o elementos necesarios que ayuden a tu producto a que el consumidor final se anime a la compra. En muchas ocasiones estas adecuaciones suelen ser porque le falta algún elemento que tal vez hubiera sido muy sencillo adaptarle.

La pregunta que le da título al artículo de hoy ¿se puede vender lo que sea? La respuesta es que prácticamente SI puedes vender lo que sea, sin embargo, es importante tomar en cuenta los siguientes elementos:

• Conoce a tú cliente: Estudios de mercado cuantitativos y cualitativos, segmentación de mercados.

• Encuentra un valor único en tú producto o servicio: ¿qué te hace diferente a los demás? ¿Porqué la gente te compra o te debería de comprar? Y aquí no quiere que me digas que el precio. (no cuenta)

• Cuenta una historia (Storytelling). Una de las herramientas más poderosas para llamar la atención de los clientes potenciales y sumamente efectiva. Te aseguro que podrás captar la atención de la gente rápidamente.

• Adapta tu mensaje al mercado que diriges: No les podemos hablar igual a los niños que a los adolescentes ni a los jóvenes que a los adulos, así que hay que estructurarlo de acuerdo con a quien nos estamos dirigiendo.

• Desarrolla una experiencia de compra única: recuerda que hoy la gente no solo quiere disfrutar su compra sino todo lo que vive antes y después de comprar.

• Utiliza las herramientas adecuadas (Medios de comunicación tradicionales o digitales) recuerda que no necesariamente los medios de comunicación que tú atiendes los ve tu cliente, así que investiga y selecciona los que más te vayan a funcionar. Por eso en ocasiones muchos empresarios se desilusionan porque no incrementaron sus ventas y puede ser por haber elegido los medios equivocados.

• Se constante al estar comunicando a tu mercado lo que le ofreces. Tú publicidad no va funcionar si solo haces una campaña corta y por única vez, destina un porcentaje de tus ventas y siempre invierte en la difusión de tus servicios o productos.

• Mide los resultados y define los elementos que te permitirán un ROI (Regreso de inversión) efectivo

• Sigue haciendo ajustes o adaptaciones de acuerdo con las necesidades del mercado. Recuerda que lo único constante que hay es el cambio.

¿Estás dispuesto a realizar ajustes vitales en tú producto o servicio para seguir compitiendo en el mercado que te encuentras?

