Muy cierto, ojo, no se trata solamente de explotar su biografía y su sonrisa o su verbo desparpajado, sino que debe garantizar sustancia, experiencia, honestidad, talento y capacidad de trabajo en un entramado político y social, aparte de escuchar y dejarse ayudar por quienes saben más.

Igual que el Derecho y la buena Política, la Economía es uno de los ejes centrales que son imprescindibles en un sexenio eficaz y constructivo. De tantos puntos que se perciben, podemos esbozar aquí unos cuantos de importancia en los que Xóchitl supera por mucho a Amlo o Claudia.

1. La empresa: Eje central del crecimiento y la actividad económica, con mercados y competencia.

2. Capacitación: Crucial a partir de Educación de calidad (útil) y hacia el empleo productivo para abatir la pobreza.

3. Facilitar la inversión privada nacional y extranjera con generación de empleos y exportaciones.

4. Energía: Menor peso a la propiedad y las fuentes fósiles; mejor regulación autónoma para desarrollar mercados y eficiencia.

5. Inversión pública creciente y de mayor productividad económica y social.

6. Precios y salarios: A cargo del Banco de México y con equilibrio fiscal.

7. Política social: Apoyos más selectivos y focalizados, la mayoría con carácter temporal y vínculos al empleo.

8. Política fiscal y financiera: Para recuperar Educación, Salud e Infraestructura, serán cruciales fuentes de ingreso nuevas y mejores, en el marco de una propuesta consensada y muy robusta de Reforma Fiscal de largo aliento.

9. Deuda pública selectiva y pagable.

* LOS GOBERNADORES DE LA 4T están bien activos ante cuestionamientos por muchos problemas, pero no ante esos graves problemas de inseguridad, decisiones erróneas, empeoramiento económico, recursos insuficientes, falta de sensibilidad, sospechas de vínculos con el crimen organizado… Y defienden al presidente.

Antes eran coordinados rígidamente por CS. Y en un reciente desplegado de tantos tan penosos, firman 22 mandatarios (16 hombres, 6 mujeres): 21 de Morena y 1 (en SLP) que no fue aceptado como candidato por ese partido y se postuló por el PVEM, aunque se dice de la 4T en busca de presupuesto y apoyos políticos o de seguridad.

Allí hacen “un llamado a no infundir miedo como estrategia política”, pues sienten que “opinadores vinculados al viejo régimen y a la oposición a la 4T” desean que haya violencia política y, aún más, “alguien podría atentar contra figuras de la oposición (una precandidata) o contra medios de comunicación que apoyan su visión política”. Se lanzan en contra de esos irresponsables opinadores (así los llaman, al igual que C, no reporteros o analistas).

Y se les critica que no quieren que se informe sobre la violencia en estados a cargo de Bedolla/Mch: bombardeos de cárteles a la población; Monreal/Zac: cuerpos tirados frente a Palacio de Gobierno; Américo/Tam: secuestros y asesinatos de turistas; Rocha/Sin: la mayor tasa de homicidios del país; Evelyn/Gro: robos de vehículos blindados y secuestros a la GN; Cuauhtémoc/Mor: tajadas presupuestales de municipios al crimen; Gallardo/SLP; Durazo/Son; Rutilio/Chi…

Así, la población no debería alarmarse con la violencia, ni siquiera enterarse… en función de tantos ocultamientos de un presidente para el que “todo va muy bien”. Tampoco ven urgentes las soluciones que se requieren. A su vez, estos gobernadores fueron al INE a regañar a los consejeros por tratar de detener al mandatario en sus persecuciones ilegales de las mañaneras.

Miren, cada día más gente está harta de las fallas, mentiras y tonterías del señor Amlo, de la señora C y, como dice un gran escritor y académico en la RAE, de la madre que los parió. Urge algo distinto… mucho mejor.

Creo que en nuestra historia no hay ningún mexicano que se haya envilecido tanto, ya no digamos un presidente de la República. No lo hay.

Se confirma la desesperación por atajar a X antes de que crezca demasiado a partir de la adhesión arrolladora que ha generado. Acaso cuidemos que no se vaya a sentir mesiánica y con poderes mágicos, pues el ego es un auténtico peligro para quien que sólo ve (o ansía) éxitos propios, si bien ella parece tener una mayor resistencia.

cpgeneral@gmail.com

@cpgarcieral