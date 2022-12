¿Y esta rosa?

La aparición de la madre de Dios en el cerro del Tepeyac, ante un indígena a quien ordenó ir ante el obispo, y su posterior materialización en el ayate del susodicho heraldo es de lo más mexicano que existe, más allá de la fe que profese cada quien. Mañana es día de la Virgencita de Guadalupe y luego de dos años de Covid intenso este año promete estar con todo para la patrona de nuestro país. En San Luis la calzada y el santuario están a reventar desde hae días.

Por algo fue (¿o es?) tan vista la serie de Televisa llamada La rosa de Guadalupe, que se transmite desde 2008. Cada episodio autoconclusivo es la escenificación de un milagro, previo rezo a la imagen de La Morenita y la posterior materialización y desaparición de una rosa frente a la imagen. De ahí el título de esta semana, una frase que mucho se usa en redes a manera de meme.

La serie se basa en (o se aprovecha de) noticias “de actualidad”, hasta el punto de lograr controversias como el capítulo en que alude a la agresión a una influencer o donde intenta lavarle la imagen a los dueños de la guardería ABC. Incluso hubo uno, se supone desparecido, sobre el terrible suceso del parque Colibrí. También recordamos el episodio donde unos niños le hacen bullying a un compañerito por llevar parches del equipo San Luis y el niño se defiende diciendo que San Luis va primero en la tabla general y su mamá es de San Luis Potosí.

Vaya que necesitamos milagros ante lo mal que parece andar todo.

Ayer fui a la tienda que está detrás de San Pio X y justo detrás de mí entró el dueño, que abrazó a la encargada, inundada en lágrimas. “No se llevaron nada, pero me dio mucho miedo”, le dijo ella con voz entrecortada. Una señora trataba de comunicarse al 911 (sin éxito, como ya es “tradición” en el número “de emergencia”). El asaltante se fue muy orondo en su moto después de que la muchacha se puso a gritar. Les salió barato, porque esto es un día y otro también, con malandros en moto o bicicleta, a pesar de las cámaras y las alarmas vecinales. “Ya son clientes”, me dijo un vecino. En otra tienda ya mejor guardan efectivo y cigarros bajo llave, o los llevan desde su casa cuando se necesita.

También aquí cerca, la rehabilitación “integral” de la avenida Himno Nacional avanza sin planeación, con todo mundo dando vuelta en U donde quiere, por los semáforos apagados; se ha dejado de regar a los arbolitos y demás plantas del camellón y no se ha rehabilitado el de por si maltrecho camino designado como ciclovía. Mi espíritu guadalupano aún cree que es porque lo van a hacer después, para que quede una ciclovía de poca, y que saldrán rosas en los camellones.

Un poco más lejos de estos rumbos, ya están Argentina contra Croacia y Marruecos contra Francia listos para esta semana. Se rompieron varios pronósticos, quedaron fuera Portugal con todo y Ronaldo y Brasil con todo y Neymar. Varios partidos han sido dignos de una final, como el Marruecos contra Portugal o el Inglaterra contra Francia. Otros... bueno, cuando se van a tiros penales ya se sabe que hay muchos factores no siempre técnicos.

Uno de los milagros no fue de alguna advocación de la Virgen, pero parece. Es la primera vez que un equipo africano, de un país mayoritariamente islámico, se cuela a las semifinales de un Mundial.

Hace unos días me desperté con un dolor muy agudo del lado derecho del abdomen. ¡En la torre, apendicitis!, pensé. Y como no tengo seguridad social desde hace varios años, peor fue la preocupación. Fui al laboratorio que está en la Alameda y parece que no, que es un bernal de 4 cm en la vesícula, que es malo pero no tanto. Ya era mucho 51 años sin fracturas u operaciones. A ver si se me aparece la rosa, se reciben oraciones, buenas vibras y donaciones.

Y como dice el heraldo alado en ese Libro: paz en la tierra a los hombres y mujeres de buena voluntad. A los que no, pues no: a esos que se les aplique la ley. Hasta la próxima.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Twitter: @corazontodito

Posdata: hasta el 16 de diciembre siguen abiertas las inscripciones para el próximo taller de narrativa en el Centro de las Artes. Luego del receso decembrino siguen el 9 de enero, para arrancar el taller el día 14. Proyectos en progreso y actividades y publicaciones. Doce sábados, de 11 a 2, para escribir en colectivo. En la Casa López Velarde comenzamos el lunes 16.