Automotive Connection Potosí 2025 reunirá a más de 100 compradores automotrices

San Luis Potosí, 15 de octubre de 2025. – Autoridades estatales, representantes empresariales y líderes del sector automotriz presentaron oficialmente la primera edición de Automotive Connection Potosí 2025, encuentro que busca fortalecer la red de proveeduría y posicionar a San Luis Potosí como un eje estratégico de la industria automotriz en México.

El evento, organizado por el Clúster Automotriz de San Luis Potosí A.C. en colaboración con Cluster Industrial, se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en el Centro de Negocios Potosí, con la participación de más de 100 empresas compradoras y la realización de alrededor de mil citas de negocio.

Entre las compañías participantes se encuentran BMW Group Planta San Luis Potosí, Stellantis, PHINIA, BorgWarner, Continental, Cummins, Draxton, YUSA Autoparts, Hirotec y AGCO, entre otras firmas nacionales e internacionales.

Durante la presentación, Marek Meister, presidente del Clúster Automotriz de SLP, destacó que el estado concentra más de 260 empresas del sector, genera 85 mil empleos directos y representa 70.5 por ciento de las exportaciones locales, con inversiones que superan los 300 millones de dólares en lo que va del año.

Por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, Norma Cristina Silva resaltó que el encuentro permitirá "impulsar la innovación, la tecnología y la conexión empresarial" dentro de la cadena de suministro automotriz. A su vez, Luis Gerardo Ortuño, presidente de la Alianza Empresarial y Coparmex, subrayó la importancia de la colaboración entre sectores para mantener el ritmo de crecimiento industrial en la entidad.

La agenda incluirá conferencias y paneles sobre tendencias de movilidad y manufactura, entre ellos la charla inaugural "Desafíos de la Industria Automotriz" a cargo de Harald Gottsche, presidente y CEO de BMW Group Planta San Luis Potosí, y el panel "Colaboración OEM–Tier 1 para una Cadena Efectiva", con directivos de BMW, PHINIA, Waukesha y JTEKT.

Además, se contemplan talleres, encuentros de negocio B2B, actividades de networking, un pabellón "Hecho en México" dedicado a la proveeduría local y una visita guiada a la planta BMW.

De acuerdo con Ricardo Vivero, CEO de Cluster Industrial, el encuentro representa "una oportunidad de más de 100 millones de dólares en posibles negocios", con impacto regional y nacional, al convocar también a empresas de Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y el norte del país.

Las empresas interesadas en participar pueden consultar el programa completo y registrarse en el sitio web www.clusterautomotrizslp.com/automotive-connection-potosi

o comunicarse al 479 139 9363.