Cemex incorpora concreto antihumedad en México para construcción

Monterrey, México, 13 de abril de 2026.— La empresa Cemex anunció la incorporación de concreto antihumedad a su portafolio de soluciones para la construcción, con el objetivo de atender problemas relacionados con la filtración y acumulación de humedad en edificaciones.

De acuerdo con la compañía, este material integra propiedades de repelencia al agua desde su composición, lo que permite limitar la absorción de humedad en los elementos constructivos y contribuir a su durabilidad.

La firma señaló que, en México, una proporción considerable de construcciones presenta afectaciones por humedad, lo que puede impactar tanto en el desempeño estructural como en las condiciones de habitabilidad.

Entre las características del concreto antihumedad destaca que la protección no se limita a la superficie, sino que se mantiene en toda la masa del material, lo que favorece la permanencia de sus propiedades con el paso del tiempo.

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Asimismo, el uso de este tipo de concreto puede reducir la aparición de manchas, salitre y deterioro visible asociado a la humedad, lo que también influye en la conservación estética de las superficies.

La empresa precisó que su aplicación depende del diseño y ejecución en obra, y que no sustituye sistemas de impermeabilización cuando estos sean necesarios según el proyecto.

Este desarrollo forma parte de la estrategia de la compañía para ampliar su oferta de materiales con funcionalidades integradas dirigidas a profesionales del sector construcción.