Cometalc: Tu solución integral en reciclaje de metales

En un mundo donde la eficiencia y la responsabilidad ambiental son clave, Cometalc se posiciona como el aliado estratégico ideal para la industria. Especializada en el reciclaje de metales ferrosos y no ferrosos, Cometalc ofrece soluciones logísticas integrales, desde la recolección hasta el manejo de scrap, garantizando un servicio ágil, seguro y profesional.

Con roll off, poligrapa, camionetas de 3.5 toneladas, contenedores, equipo de corte y analizadores de metales, Cometalc asegura que cada operación se realice con la máxima eficiencia. Su oferta incluye:

Recolección de residuos industriales no peligrosos

Desmantelamiento de naves industriales

Servicios logísticos completos

Emisión de manifiestos legales

Con un enfoque en responsabilidad social y atención personalizada, Cometalc se convierte en un proveedor confiableque impulsa la productividad y el cuidado del medio ambiente.

Ubicación: Eje No. 110, Industrial San Luis, San Luis Potosí, S.L.P

https://cometalc.com

Contacto: Roger_compras@cometalc.com | 444 103 0307

Cometalc: eficiencia, seguridad y compromiso ambiental al servicio de tu industria.