Cometalc: Tu solución integral en reciclaje de metales
La empresa potosina ofrece servicios especializados en reciclaje, recolección y manejo de scrap con enfoque sostenible.
En un mundo donde la eficiencia y la responsabilidad ambiental son clave, Cometalc se posiciona como el aliado estratégico ideal para la industria. Especializada en el reciclaje de metales ferrosos y no ferrosos, Cometalc ofrece soluciones logísticas integrales, desde la recolección hasta el manejo de scrap, garantizando un servicio ágil, seguro y profesional.
Con roll off, poligrapa, camionetas de 3.5 toneladas, contenedores, equipo de corte y analizadores de metales, Cometalc asegura que cada operación se realice con la máxima eficiencia. Su oferta incluye:
Recolección de residuos industriales no peligrosos
Desmantelamiento de naves industriales
Servicios logísticos completos
Emisión de manifiestos legales
Con un enfoque en responsabilidad social y atención personalizada, Cometalc se convierte en un proveedor confiableque impulsa la productividad y el cuidado del medio ambiente.
Ubicación: Eje No. 110, Industrial San Luis, San Luis Potosí, S.L.P
https://cometalc.com
Contacto: Roger_compras@cometalc.com | 444 103 0307
Cometalc: eficiencia, seguridad y compromiso ambiental al servicio de tu industria.
