SLP

El lunes, dictamen sobre presunto acoso en Facultad de Economía: UASLP

Un docente fue denunciado internamente por hostigamiento sexual el pasado 15 de octubre

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 23, 2025 09:47 a.m.
Foto: Pulso

Foto: Pulso

LA universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que a partir del próximo lunes 27 de octubre podría estar lista una resolución sobre una investigación a un docente de la Facultad de Economía. 

Esto luego de que fue denunciado internamente por  acoso sexual el 15 de octubre. 

La casa de estudios informó que la Defensoría de Derechos Universitarios emitió medidas precautorias, una vez que conoció la denuncia.

También, informó que desde la fecha en mención inició la investigación interna que implicaron citatorios de audiencia al profesor señalado y dicho procedimiento concluye el próximo viernes 24 de octubre. 

EL COMUNICADO ÍNTEGRO:

