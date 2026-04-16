Construrama cumple 25 años como motor del desarrollo en México

Monterrey, México. 16 de abril de 2026. Cemex conmemora el 25 aniversario de Construrama, considerada la red de tiendas de materiales para la construcción más extensa del país, la cual se ha consolidado como un esquema de colaboración que impulsa a miles de negocios y refuerza al sector constructor en México.

Desde su arranque en 2001, Construrama surgió con el objetivo de agrupar a distribuidores independientes en una red nacional, brindando atención cercana, profesional y respaldada por la experiencia de quienes operan cada punto de venta.

A un cuarto de siglo de su creación, la red suma cerca de 2,400 establecimientos en todo el territorio nacional, lo que la posiciona como un actor relevante dentro del sector y un socio estratégico para quienes participan en la construcción en el país.

"Construrama representa un modelo de largo alcance basado en empresarios locales que conocen a fondo sus comunidades. A lo largo de estos 25 años, este esquema respaldado por Cemex ha integrado cercanía, capacitación y confianza para acompañar a quienes construyen en México y fortalecer miles de negocios", señaló Alberto Lozano, vicepresidente del segmento distribución de Cemex México.

Con el paso del tiempo, la red ha incorporado procesos de capacitación y mejora en el servicio, a través de iniciativas como Universidad Construrama —implementada hace nueve años—, así como certificaciones como Sello de la Casa, orientadas a elevar la competitividad de sus concesionarios y optimizar la experiencia del cliente.

Entre sus avances más relevantes destacan una plataforma de comercio electrónico que permite realizar compras en línea las 24 horas, con opciones de pago seguras y entrega directa en obra; esquemas de financiamiento para facilitar proyectos, y un programa de lealtad enfocado en reconocer a los consumidores finales.

Estas herramientas posicionan a Construrama como un ecosistema que integra cercanía, profesionalización e innovación, fortaleciendo el vínculo entre concesionarios y comunidades, además de generar valor a lo largo de la cadena de la construcción.

En el marco de sus 120 años de historia, Cemex reiteró su compromiso de continuar desarrollando modelos de negocio que fomenten el crecimiento de sus clientes, impulsen la economía local y contribuyan a la construcción de un mejor futuro en México.

Cemex es una compañía global de materiales para la construcción enfocada en el desarrollo de comunidades. Produce y comercializa cemento, concreto premezclado, agregados y otros insumos relacionados, lo que permite la ejecución de proyectos en distintos mercados. A través de innovación, eficiencia operativa y enfoque en el cliente, la empresa ofrece soluciones de alto desempeño que responden a las necesidades cambiantes de la industria. Con alrededor de 40 mil colaboradores en el mundo, provee productos y servicios confiables, sostenibles y de calidad, generando valor a largo plazo. Para más información, visite cemexmexico.com.