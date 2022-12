Alimentos comunes y deliciosos que debes comer lo menos posible

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- A menos que tengas alguna afección específica, no debería haber restricciones en cuanto a alimentos se refiere. Podemos comer de todo siempre y cuando se hagan las elecciones correctas y se evite el consumo habitual de ciertos productos que, aunque deliciosos, representan un riesgo para nuestra salud.

Una dieta saludable no solo consiste en la ingesta de frutas y verduras, también se relaciona con los gustos que nos damos y qué tan frecuentemente lo hacemos pues, sin darnos cuenta podríamos estar afectando a nuestro organismo.

Conoce los efectos negativos que los alimentos ultraprocesados tienen en nuestra salud.

De acuerdo con una investigación realizada por científicos de la Universidad de París, existe una relación clara entre la ingesta de alimentos ultraprocesados y el riesgo general de enfermedades cardiovasculares, coronarias y cerebrovasculares

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo y entre los factores de riesgo y prevención el papel de la dieta es crucial pues, de acuerdo con el estudio, la mayoría de los decesos causados por problemas con el corazón están relacionados con una mala alimentación.

Si bien es importante evitar el cigarro, el consumo de alcohol, además de realizar actividad física para disminuir los riesgos de padecer una enfermedad cardiovascular, la investigación indica que también es clave evitar el consumo de alimentos ultraprocesados. La parte negativa es que a nivel mundial se ha incrementado sustancialmente la preferencia por estos productos.

Para entender por qué son un riesgo hay que señalar que los alimentos ultraprocesados contienen muchos ingredientes, la mayoría de uso exclusivo industrial, que si bien son seguros de comer, a largo plazo afectan al organismo debido a que tienen un gran contenido de grasas saturadas, azúcar y sal.

Y no solo eso, también se relacionan con un pobre control de la saciedad y las respuestas glucémicas lo que significa una menor disponibilidad de nutrientes y consecuencias como sobrepeso, obesidad, síndrome metabólico y trastornos funcionales gastrointestinales.

Cabe señalar que en esta investigación en particular se estudió el efecto de alimentos ultraprocesados como panes envasados, bocadillos dulces y salados, dulces y postres industrializados, refrescos y bebidas azucaradas, nuggets de pollo y pescado, productos cárnicos reconstituidos, sopas y fideos instantáneos, comidas precocinadas congeladas o no perecederas, y otros productos alimenticios elaborados en su mayor parte o en su totalidad a partir de azúcar, aceites y grasas.

Así, el estudio demostró que el consumo de alimentos sin procesar o mínimamente procesados se asocia con menores riesgos de enfermedades cardiovasculares, coronarias y cerebrovasculares en general.

Y no es el único análisis al respecto, la Universidad de Navarra también alerta que los alimentos ultraprocesados pueden ocasionar enfermedades como diabetes, hipertensión e incluso cáncer.

¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados?

Para que comiences a cuidarte y evites su ingesta frecuente, la Secretaría de Salud, explica cuáles son considerados alimentos ultraprocesados.

Los refrescos, jugos, leches saborizadas, galletas, pasteles, aderezos, papas fritas, snacks salados o dulces, helados, chocolates, caramelos, cereales endulzados, barras "energizantes", mermeladas, margarinas, deben comerse lo menos posible.

También evita el consumo de carnes procesadas como salchichas y hamburguesas, las salsas, las sopas instantáneas, los nuggets, los pasteles y la mayoría de las comidas "listas para calentar".

En cambio lo mejor es seguir estas recomendaciones:

Elige alimentos frescos, disponibles en el lugar en el que vives, siempre serán más ricos, nutritivos y económicos.

Sustituye alimentos ultraprocesados por los tradicionales que mejoran la calidad de tu dieta.

Cuida lo que comes y el número de comidas que realizas al día.

Lee el etiquetado frontal de los productos. Entre más sellos tenga, mayor riesgo para tu salud

Aumenta el consumo de cereales enteros e integrales ya que proporcionan fibra.

Prefiere como bebida para hidratarte y acompañar tus comidas, agua simple.