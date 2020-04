Alimentos con los que puedes reemplazar los lácteos y el huevo

La leche así como sus derivados son alimentos importantes en nuestra dieta. Estos nos aportan varios nutrientes, como el calcio que interviene en la formación de huesos fuertes. Por otra parte, debido a su versatilidad, el huevo puede ser consumido de muchas maneras. Aunque son productos que pueden darle varios beneficios a nuestro cuerpo, es cierto que hay personas que no los toleran o prefieren incorporar a su dieta opciones que no sean de origen animal.

Sea cual sea la razón, si estás buscando la manera de sustituir los lácteos y huevos de tu dieta, te damos algunas opciones que incluyen alimentos que puedes conseguir fácilmente.

1.- Leche: La leche de vaca puede ser muy rica, por desgracia las personas intolerantes a la lactosa no la digieren fácilmente. Actualmente, hay muchas opciones para sustituir este producto como las bebidas de origen vegetal.

Entre ellas se encuentran la de coco, almendra, soya, arroz, entre otras. De acuerdo con Medical News Today este tipo de bebidas son ricas en vitaminas, minerales y no contienen colesterol. Además si te gusta preparar postres puedes utilizar leche de coco, su consistencia es más espesa, por lo que incluso puedes emplearla para preparar crema de nata. También puedes agregar leche de soya con sabor a vainilla a los licuados para darles un sabor más dulce.

2.- Quesos: El tofú es uno de los alimentos con los que puedes sustituir este lácteo. Healthline menciona que este producto es rico en proteínas y contiene la mayoría de los aminoácidos que el cuerpo necesita. El tofu puede agregarse a ensaladas o usarse para preparar diversos alimentos que necesiten la consistencia del queso. De acuerdo con Healthline, consumir tofu puede reducir el riesgo de padecer diabetes. Otra manera de sustituir los quesos es utilizando levadura. Running on real food recomienda mezclar la levadura con un poco de aceite de oliva y almendras. Aunque también puedes agregarle un poco de sal, ajo y cebolla en polvo así como orégano. Esto se debe a las isoflavonas que contiene, ya que están relacionadas con mejorar la sensibilidad de la insulina en la sangre.

3.- Mantequilla: Otro derivado de la leche es la mantequilla que es utilizada para postres o simplemente para sazonar algunos alimentos. Una opción para cambiarla es usar aceite de coco, con él puedes preparar casi cualquier platillo, además es una opción más saludable. Por otra parte, también puedes optar por la margarina pero fíjate que sea de origen vegetal.

4.- Huevo: Uno de los alimentos para sustituir el huevo es el tofú, debido a su consistencia puede ayudarte a preparar huevos revueltos, por ejemplo. Su sabor es perfecto y podrás agregarle pimienta y mezclarlo con verduras para así preparar un omelette. Toma en cuenta que, dependiendo de la marca, este puede ser más o menos salado. Lo ideal es primero probarlo para saber si será necesario agregar sal.

Pero si vas a cocinar un postre y necesitas usar huevos, Running on real food menciona que los plátanos maduros pueden servirte. Lo único que deberás hacer es aplastarlos hasta conseguir una masa que podrás agregar a tu preparación. También puedes diluir 2 cucharadas de harina de soya o linaza molida en 4 cucharadas de agua. Esta receta equivale a un huevo.