Alimentos que debes evitar en el desayuno

Es bien sabido por todos que debemos desayunar; sin embargo, ingerir cualquier alimento no es lo más correcto, ya que debemos desayunar lo adecuado.

En ocasiones, la falta de organización, el descuido, las manías, e incluso la falta de disciplina nos orillan a empezar el día con alimentos que creemos prácticos y confiables.

Pero hay alimentos que es mejor evitar en el desayuno.

"El desayuno te da la oportunidad de empezar cada día con una comida sana y nutritiva", sostiene el portal de la Fundación Mayo para la Educación e Investigación Médicas.

Refiere que los adultos que reportan comer regularmente un desayuno saludable son más propensos a ingerir más vitaminas y minerales, controlar su peso y sus niveles de glucosa en la sangre, así como rendir mejor en el trabajo.

¿Qué pasa si no desayuno?

Insistimos, no se trata de no comer, sino de ingerir lo saludable.

Hay algunos tratamientos en los que las personas deben ayunar, pero ello requiere vigilancia experta, y mucho sacrificio por parte del paciente.

"Omitir el desayuno en realidad podría facilitarle el control de los antojos por los alimentos y el hambre durante todo el día" dice información del Doctor Mercola, aunque advierte que la persona no puede solo dejar de desayunar un día y de la nada obtener todos los beneficios.

Mejor sí desayuno lo correcto

Los especialistas tienen bien ubicados los alimentos que es mejor evitar en el desayuno. Y uno de ellos son los waffles.

Tanto los panqueques como los waffles o gofres contienen harina, huevos, azúcar y leche. Sin embargo, se cocinan de manera algo diferente para lograr una forma y textura distintas, dice el portal Healthline.

"Aunque tienen más proteínas que algunos productos para el desayuno, los panqueques y los waffles son muy ricos en harina refinada. Muchos investigadores creen que los granos refinados como la harina de trigo contribuyen a la resistencia a la insulina y la obesidad", explica el sitio especializado en información médica.

Advierte que además, los waffles suelen comerse con jarabe de maíz con alto contenido de fructosa que puede causar inflamación que impulsa la resistencia a la insulina, y puede provocar prediabetes o diabetes tipo 2.

Otro alimento que debes evitar en el desayuno es el cereal. Sobre este, el Poder del Consumidor sugiere "evitar su consumo, por la cantidades de azúcares añadidos y sal".

Propone sin embargo prepararse un cereal casero ya sea mezclando amaranto y/o avena, fruta de temporada o fruta seca, y semillas como chia o girasol.

"La fruta puede endulzar el cereal, pero también puedes añadir un poquito de miel o jugo de fruta hecho en casa", comenta el sitio de la asociación civil en defensa de los consumidores.

Por su lado, la Profeco destaca los efectos benéficos de la avena en la prevención de algunas enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes y enfermedades cardiovasculares.

La avena "retrasa el crecimiento de las células cancerígenas", dice la procuraduría en la Revista del Consumidor publicada en octubre 2020.

¡Cómo se antoja un jugo para empezar el día! sin embargo, beber jugo de frutas es una mala elección si se busca evitar el hambre, aumento de peso y enfermedades crónicas, dice el sitio de salud Healthline.

Refiere que algunos jugos de frutas en el mercado en realidad contienen muy poco jugo y están endulzados con azúcar o jarabe de maíz con alto contenido de fructosa.

Advierte que los niveles altos de azúcar aumentan el riesgo de obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y otras enfermedades.

Y parece que debes descartar la opción de jugo natural: "Incluso el jugo 100% de fruta contiene mucha azúcar", sentencia Healthline.

El jugo recién exprimido de una naranja puede contener hasta 29 g de azúcar, coincide la Profeco.