Beneficios de comer chocolate amargo en invierno

Sin duda alguna, las preparaciones dulces, los caramelos y las bebidas calientes son los favoritos de muchas personas durante la temporada de invierno, ya que en esta época es común incrementar el consumo de ciertos alimentos calóricos debido a que las bajas temperaturas nos piden aumentar nuestra temperatura corporal.

Y entre las opciones preferidas de las personas para comer en esta época también está el chocolate amargo. Ya sea que lo consuman en barra solo, o con nuez, almendra, o pasas.

También hay quienes prefieren disfrutar del chocolate en una bebida caliente con leche, una gran alternativa para el invierno. El consumo de este alimento aporta diversos beneficios a la salud, y aquí en "Menú" de EL UNIVERSAL te diremos cuáles son.

No por nada, el chocolate es un alimento que ha estado presente desde hace muchos años en la historia gastronómica del país.

El sitio de +salud de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que la composición del chocolate amargo o también conocido como chocolate oscuro "debe contener la menor cantidad posible de leche y azúcar. Será mayor el porcentaje de cacao, al menos debe ser del 70%. Los chocolates con leche o blancos, no aportan beneficios a la salud, su composición es mayormente de azúcar y grasa".

Asimismo, los especialistas de la UNAM señalan que el chocolate amargo contiene activos biológicos con propiedades antioxidantes y anticancerígenas.

Si bien, las bajas temperaturas ya han estado presentes en estas semanas y no siempre se está bien preparado para ellas. Una de las opciones más placenteras y saludables para combatir el frío este invierno es comer chocolate amargo. De acuerdo con el área de Nutrición del Instituto de Neurociencias Buenos Aires el consumo de este placentero alimento en invierno logra incrementar la temperatura corporal y hace que los días o las noches frías sean más llevaderas.

De igual manera, el sitio de información nutrimental Tua Saúde resalta las propiedades que el chocolate amargo le brinda al organismo: Favorece la disminución de la presión arterial y mejora la circulación sanguínea, ayuda a elevar el colesterol bueno HDL y a disminuir el colesterol malo LDL, ayudando también a evitar la formación de placas de aterosclerosis en las arterias.

Otro de los beneficios que proporciona comer chocolate amargo en la temporada de invierno es que ayuda a la salud mental. Sin duda, esta temporada estará acompañada de mucha nostalgia y añoranza; sobre todo para quienes no podrán estar en compañía de sus seres queridos, quienes en estas fiestas decembrinas estarán celebrando de una manera totalmente diferente, y por ello, pueden ser susceptibles a sentirse ansiosos o depresivos.

Por su lado, el sitio de salud Hospital Alemán menciona que comer chocolate amargo mejora el sistema digestivo, ya que favorece el metabolismo de la flora intestinal, la glucemia en ayunas y ayuda a la sensación de saciedad.

De acuerdo con la Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, la acción neurotransmisora del chocolate permite augurar su posible utilidad para el desarrollo de nuevas terapias para la ansiedad, la depresión o el dolor.

El chocolate también posee cierto contenido de cafeína y teobromina que producen una acción estimulante y levantan el ánimo.

De igual manera este alimento tiene características antioxidantes, conforme a un estudio del Laboratorio de Lípidos y Antioxidantes de la Universidad de Chile el chocolate tiene la acción protectora en la prevención y el desarrollo de diversos procesos de oxidación no controlados que dañan funciones celulares.

El mismo estudio muestra que este alimento contiene beneficios para la salud cardiovascular, lo cual puede reducir la posibilidad de sufrir un infarto o una trombosis.

Así que no lo dudes más y cúmplete el antojo de disfrutar de un trozo de chocolate. Eso sí, se debe tener clara la diferencia entre un chocolate saludable con un alto contenido de cacao y los que tienen mucha azúcar que aportan calorías vacías. El chocolate siempre aportará calorías, pero está bien consumirlo en invierno siendo prudentes con las cantidades y el tipo de chocolate.