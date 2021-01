Beneficios de comer palomitas de maíz

Las palomitas de maíz son una de las botanas o snacks favoritos de chicos y grandes. No solo son las mejores compañeras para disfrutar de nuestra película o serie favorita, consumirlas -con moderación- nos puede traer múltiples beneficios a la salud.

De acuerdo al portal Fundación Tortilla, de las 59 razas de maíz cultivadas en México, siete son los maíces con los que se pueden hacer palomitas: Chapalote, Palomero Toluqueño; Arrocillo; Nal-Tel; Reventador; Palomero de Chihuahua y Palomero de Jalisco. Sin embargo, pese a esta riqueza palomera, el maíz mexicano podría desaparecer en un futuro no tan lejano, debido a que el 99 por ciento de palomitas que se consumen en territorio nacional se hacen con maíz estadounidense.

Algunos de los principales beneficios de las palomitas son:

1. Por siempre joven

Según la Cleveland Clinic, las palomitas de maíz contienen una alta cantidad de antioxidantes, incluso mayor a algunas frutas y verduras. Para aprovechar estos componentes, es necesario aclarar que las palomitas tienen que estar en su estado más puro sin haber añadido sal, mantequilla o caramelo. Los polifenoles (antioxidantes) también contribuyen a una mejor circulación y la reducción de enfermedades como el cáncer.

2. Buena digestión

Al ser el maíz un grano entero, las palomitas están cargadas de fibra, la cual es esencial para el correcto funcionamiento del sistema digestivo. Además de su función digestiva, la fibra puede disminuir la posibilidad de contraer enfermedades del corazón o diabetes. Para poder obtener sus beneficios, es necesario que sean bajas en sodio, ya que podría resultar contraproducente y aumentar el riesgo de contraer hipertensión.

3. Para el peso ideal

El portal WebMD explica que las palomitas pueden ser un buen snack para aquellos que buscan controlar su peso. Esto debido a su contenido en fibra y pocas calorías. La fibra contenida en ellas proporcionará una sensación de saciedad que otros antojitos de calorías vacías no lo hacen

4. Ricas en vitaminas y minerales

De acuerdo con Healthline, las palomitas son altamente ricas en nutrientes. Tan solo una porción de 100 gramos contiene 15 gramos de fibra; 13 gramos de proteína y 78 gramos de carbohidratos; además de Vitaminas del complejo B; y minerales como Hierro, Magnesio, Fósforo; Potasio; Zinc; Cobre y Manganeso.

Cómo hacer palomitas más saludables

Para aprovechar todas las bondades de las palomitas, es mejor olvidarse de los paquetes para microondas y mejor hacerlas uno mismo. De igual manera, se recomienda abstenerse de agregar elementos como mantequilla, sal, sabores o azúcar y caramelo, de lo contrario se pierden todas sus propiedades iniciales. La Clínica de Cleveland recomienda utilizar aceites de oliva, canola o aguacate, debido a que otros aceites vegetales no se deben calentar o contienen más grasa saturada. También recomiendan controlar las porciones y no consumir más allá de una taza.

Por último, explican que si realmente quieres añadirle un toque extra de sabor, puedes utilizar otras opciones como queso, salsas picantes, hojuelas de chile seco o, incluso, algunas gotitas de vinagre. El queso no solo le añadirá sabor sino también, un toque extra de proteína.