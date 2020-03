Chía, el superalimento para no subir de peso esta cuarentena

Esta cuarentena, además de evitar estar en espacios públicos o cerca de personas enfermas, también es muy importante cuidar nuestra alimentación, y al estar en casa la mayor parte del día, puedes estar preocupado por subir de peso. Y si te preguntas qué puedo comer, la chía, es una excelente alternativa que debes considerar.

Esta semilla antigua, de origen mexicano, es una joya, pues está cargada de vitaminas, nutrientes, minerales y fibra, que hacen de la chía uno de los mejores alimentos para controlar el peso o incluso, perder unos y kilitos; entre otro beneficios.

Aquí te decimos por qué es buena opción incorporar esta semilla a tu dieta diaria y qué mejor momento que este. Es considerado por los expertos de la salud un superalimento.

Posee un rico poder nutricional, ayudan a controlar y bajar de peso, así como suprimir el apetito. Consumir 28 gramos de chía al día, es decir dos cucharas normales, proporciona al cuerpo 128 calorías, de las cuales 11 gramos (g) son fibra, 4 g proteína, 9 g grasas (5 son de omega-3). Lo que ayuda a mantener sana la flora intestinal.

Esta cantidad de fibra soluble, presente en la chía no se digiere por el cuerpo, pues se absorbe de 11 a 12 veces su peso en agua, convirtiéndose en gel y expandiéndose en el estómago, según informa Healthline. Lo que hace que disminuya la absorción de los alimentos y las calorías.

Pero para que esto tenga una mayor efectividad, se recomienda comer las semillas de chía como refrigerio a media mañana, lo cual dará sensación de saciedad a corto plazo, esto de acuerdo un estudio realizado en la Universidad Hacettepe de Turquía,en 2017. Claro que también es importante mantener una alimentación saludable y balanceada.

Sin olvidar que 18 por ciento es calcio, 30 manganeso, 30 magnesio y 27 fósforo, lo que es bueno para una sana salud ósea. También contiene en menor cantidad zinc, vitamina B3 (niacina), potasio, vitamina B1 (tiamina) y B2.

Los expertos en salud la recomiendan para las personas con diabetes tipo 2, ya que de acuerdo a un estudio realizado durante 6 meses, en la Universidad Federico II, se encontró que comer diario chía causa una mayor pérdida de peso. Además ayuda a estabilizar y controlar el azúcar en la sangre.

Lo mejor de todo es que puedes comer enteras las semillas o molidas, secas o mojadas y acompañadas de una gran cantidad de alimentos.

Si todavía no consumes este superalimento es momento de considerarlo e incorporarlo a tu menú o dieta diaria. No te arrepentirás.