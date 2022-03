Cinco beneficios de la comida picante para el organismo

Si algo nos caracteriza a los mexicanos es el gusto por añadirle picante a casi cualquier preparación pues, como se dice coloquialmente, "si no pica, no sabe". Si eres de esos que no puede comer sin que los platillos piquen, te alegrará saber que consumirlos de esta forma representa un aspecto positivo para tu organismo.

Ahora tendrás una razón extra para echarle un poco más de salsa a tus tacos, con la tranquilidad de que al mismo tiempo que consientes a tu paladar, contribuyes en el correcto funcionamiento de otras partes de tu cuerpo. En "Menú" de EL UNIVERSAL te contamos cinco de los beneficios más conocidos que tiene la comida picante.

El chile mejora la salud cardiovascular y fortalece el corazón

En un estudio realizado por la revista del Colegio Americano de Cardiología se observó que, en una muestra de 23 mil participantes, aquellos que consumían alimentos con chile y especias con una regularidad de al menos cuatro veces a la semana presentaban una tendencia menor a padecer enfermedades cardiovasculares, reduciendo en un aproximado de 40% la probabilidad de sufrir un infarto.

La razón es que el chile contiene un componente activo llamado capsaicina, el que ocasiona la sensación de ardor en la boca. Esta sustancia contribuye a dilatar los vasos sanguíneos, disminuyendo la presión arterial, previniendo derrames y actuando como analgésico.

La comida picante contribuye a mantener los niveles de glucosa saludables

La capsaicina que contiene el picante funciona también como un regulador natural de los niveles de azúcar en la sangre, siendo beneficiosa para las personas diabéticas, principalmente.

Un trabajo de investigación realizado por la Universidad de Alcalá arrojó que este componente puede funcionar como potencial ingrediente terapéutico para este padecimiento.

De esta manera, la comida picante consumida regularmente influye en la acción de la insulina, evitando los abruptos incrementos conocidos como "subida de azúcar".

El picante ayuda a mantener un peso equilibrado

Un artículo publicado en el portal del Instituto Mexicano del Seguro Social menciona que el consumo de chile, en su presentación natural, aporta un alto valor de vitamina A y vitamina C.

Además de tener un bajo contenido de calorías, tiene también efectos positivos en la microbiota intestinal, asociada al sobrepeso y obesidad.

Asimismo permite la correcta digestión de distintos alimentos y facilita la absorción de minerales y otros componentes, esto de acuerdo con datos de la sección especializada Microbiota Intestinal y Salud de la Sociedad Europea de Neurogastroenterología y Motilidad.

El chile aumenta los niveles de serotonina

La serotonina, mejor conocida como "la hormona de la felicidad", es producida de manera natural y automática por el cuerpo. Una vez liberada, la sensación de estar alegre aumenta, ayudando a que las células del cuerpo y el cerebro funcionen correctamente, siempre y cuando se mantenga en las cantidades necesarias para la salud de cada tipo de organismo, indica la Clínica Mayo.

Algunos factores son determinantes en los niveles de serotonina en el cuerpo, uno de ellos son los estimulantes a los que se somete. Estos pueden ser realizando una actividad física, o consumiendo algún alimento que envíe señales de placer al cerebro.

El IMSS recopiló testimonios de expertos que sugieren que el chile y picante generan una sensación de bienestar que se ve reflejado en el estado anímico, razón por la que hay quienes experimentan cierta satisfacción al consumir comidas con alto grado de picor.

La comida picante favorece la digestión y salud intestinal

Como ya te mencionamos, las vitaminas y minerales contenidos en los chiles y derivados, mejoran la digestión, sobre todo si se trata de sus presentaciones naturales, ya que no pierde intensidad ninguno de sus activos. A estos beneficios se le suma el hecho de que la comida picante incluso puede influir en la prevención de úlceras, contrario a lo que podría pensarse de un irritante.

Sin embargo, es bien conocido que el consumo desmesurado de irritantes ocasionan padecimientos como la gastritis y otras enfermedades gastrointestinales, esto debido al estímulo en la producción de los jugos gástricos que mantienen en buen estado la mucosa intestinal, disminuyendo los ácidos generados por el organismo, menciona el portal de la clínica Qmédica.

Otros beneficios de la comida picante

Existen otras investigaciones que han dado resultados sorprendentes derivados del consumo de picantes. La aseguradora Mapfre recopiló algunos de ellos, entre los que destacan los siguientes:

- Analgésico natural

- Antibacteriano y antiséptico

- Antiinflamatorio y estimulante de la circulación

No olvides que estas propiedades pueden percibirse satisfactoriamente si se consume picante en cantidades adecuadas, y preferentemente, de origen natural, evitando los conservadores. Incluso, si no se es fanático del chile, puede recurrirse a otras especias e ingredientes que cumplan con las mismas funciones. Pero, como siempre mencionamos, es necesario consultar a un médico antes de hacer cualquier variación importante en tu dieta.