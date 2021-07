Cinco propiedades que tienen los nopales

El nopal es un producto muy disponible en México; desde comerciantes en mercados populares, hasta grandes cadenas de autoservicio nos venden esta planta para que podamos aprovecharla en diversas preparaciones.

Y aunque tal vez has gozado los nopales acompañando una carne, mezclados con huevo, o simplemente asados, probablemente no conoces sus grandes propiedades.

Sigue leyendo esta nota de "Menú" de EL UNIVERSAL. Te diremos para qué sirve el nopal.

1. Ayuda ante la resaca

El nopal sirve para eliminar toxinas provocadas por el alcohol y el humo del cigarro, debido a que contiene vitaminas, minerales, fibra y aminoácidos, dice información del Instituto Mexicano del Seguro Social.

La Clínica Mayo coincide en lo anterior, y asegura que algunas investigaciones sugieren que el extracto de nopal puede disminuir los efectos desagradables de la resaca, posiblemente debido a sus efectos antiinflamatorios.

2. Cuida el estómago

El mucílago del nopal, localizado principalmente en la baba de la planta, se compone principalmente de fibra soluble que no digerimos, pero que es relevante para el funcionamiento y salud del sistema digestivo, según información del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD).

Al ser cocinado el nopal, la fibra soluble sufre pocas modificaciones, dice la publicación en internet que añade que también se ha reportado que el mucilago tiene cierto efecto protector en la mucosa gástrica, lo que puede prevenir la formación de úlceras.

3. Sirve para tratar la diabetes

El nopal contiene fibra beneficiosa para controlar la diabetes, dice la plataforma británica Medical News Today.

Un estudio probó los efectos del nopal en 14 personas con diabetes tipo 2, quienes durante la investigación tomaron desayunos ricos en carbohidratos, aunque solo un grupo incluyó un nopal, describe la publicación de información médica.

"El grupo del nopal tuvo niveles significativamente más bajos de azúcar en sangre e insulina después de la comida (…)", dice Medical News Today.

4. Evita el cáncer

El nopal es una gran fuente de vitaminas, entre ellas la A, y el complejo B, además de potasio y calcio, dice El Poder del Consumidor.

Además, contiene clorofila, que funciona como un potente antioxidante protegiendo a nuestras células de los radicales libres y de posibles mutaciones de ADN que pueden derivar en cánceres, sostiene la publicación en su página de internet dedicada a los consumidores.

"El nopal es rico en polifenoles y vitamina C, dos potentes antioxidantes que reducen el estrés oxidativo y protegen a las células del daño causado por los radicales libres", dice la maestra en Nutrición Fernanda Alvarado, en su página "biencomer.com.mx".

5. Reduce el colesterol

Los nopales aparentemente actúan a nivel de los receptores de colesterol malo LDL en el hígado, ayudando a reducir el colesterol en sangre, dice la nutricionista Tatiana Zanin en un artículo de la plataforma de salud Tua Saúde.

El nopal es rico en grasas poliinsaturadas como el ácido linoleico, oleico y palmítico que ayudan a disminuir el colesterol LDL, aumentar el bueno HDL y evitar el surgimiento de enfermedades cardiovasculares, expone la especialista.