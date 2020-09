Coctelería con mezcal para celebrar el 15 de septiembre

El mezcal es un destilado de maguey milenario que no puede faltar para celebrar las Fiestas Patrias. María Mercurio, embajadora del mezcal 400 Conejos, explica que para descubrir ciertas notas de esta bebida no hace falta más que combinarlo con ciertos ingredientes y así disfrutarlo al máximo. En el caso del mezcal joven, María recomienda acompañarlo con rodajas finas de pera y así poder suavizar las notas de alcohol con el sabor ácido y dulzón de la fruta. En cambio, si se acompaña un mezcal joven con jícama, se podrán disfrutar las notas cítricas presentes en el destilado.

En cuanto al mezcal Tobalá, la experta recomienda probarlo con rodajas de tuna roja, un fruto muy colorido y de temporada que logrará brindarle al mezcla un sabor frutal y a la vez floral.

Además de disfrutar de un buen mezcal derecho, por supuesto que la coctelería con este destilado tampoco puede faltar es por eso que María nos comparte estas recetas sencillas y frescas para brindar por México.

-Tricolor Espadín

Ingredientes:

2 Oz de mezcal 400 Conejos Espadín

Jugo de tomate

1 ramita de apio

Mix de salsas (maggi, inglesa, tabasco)

Jugo de 1 limón verde

Sal de mar

Preparación:

1. En un vaso higball escarchado con sal y con un par de hielos, agrega el mix de salsas a tu gusto, el jugo de limón, el mezcal y termina de llenar el vaso con el jugo de tomate y agrega un par de hielo más.

2. Mezcla ligeramente con una cuchara larga y decora con una ramita de apio.

-Tricolor Tobalá

Ingredientes:

2 Oz de mezcal 400 Conejos Tobalá

1 fresa rebanada

Jugo de 1/2 toronja

Jugo de 1 limón verde sin semilla

1 cdta de miel de agave

1 ramita de romero fresco

Sal de mar

Preparación:

1. En un vaso, machaca la fresa.

2. En un shaker con hielo, coloca la fresa, el mezcal, los jugos de toronja y limón; y la miel de agave. Shakea con vigor.

3. Cuela y vierte en un vaso old fashion con hielo y escarchado con sal; y decora con una ramita de romero.