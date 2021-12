Comienza la competencia más importante de vino en México

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- La quinta edición de Mexico Selection by Concours Mondial de Bruxelles volvió a su sede de origen y que la vio nacer, en el pueblo mágico de Mineral de Pozos, Guanajuato.

El campeonato de vinos comenzó este miércoles por la mañana y terminarán el viernes. Catadores de todo el mundo estarán evaluando a ciegas vinos y destilados de todo el país.

Es organizado por el Concours Mondial de Bruxelles, evento de vinos con 28 años de experiencia, donde productores, enólogos, docentes y sommeliers evaluarán las muestras participantes estrictamente a ciegas.

México Selection by CMB se encarga de premiar y promover los más grandes productos de vinos y espirituosos elaborados por manos mexicanas, así como destacar a las regiones vitivinícolas nacionales y promover la hermandad entre todas las zonas productivas a través de la documentación de su propia historia.

La sede que vio nacer esta competencia, ha sido uno de los territorios vitivinícolas más importante de México al ser el cuarto productor de vinos, así como es la segunda vez en que Guanajuato vuelve a tener el campeonato.

Carlos Borboa, director de México Selection by CMB, destacó que esta edición será la primera vez que se darán datos de cata a los productores, a través de una empresa de tecnología digital, que estará recibiendo la información al momento.

"Este año el concurso hizo una inversión muy grande a nivel global en términos de información digital. Será un fipa de cata en la que, los concursantes, van a poder analizar todos los comentarios de los jueces con todas las puntuaciones e informaciones puntuales como: comentarios en vista, olfato, gusto, armonía general, impresiones de los jueces".

Asimismo, Borboa mencionó que este sistema de información digital será la primera en un campeonato, puesto que nunca se había empleado, ya que anteriormente solo enviaban una confirmación de quién había resultado ganador o el puntaje de los productores y participantes.

El recinto para esta quinta edición será La Antigua Escuela Modelo de Mineral de Pozos, donde estarán presentes 27 expertos de diferentes partes del mundo en donde Reino Unido, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia, Colombia, Países Bajos y México están reunidos.

Dentro del selecto grupo de jueces invitados este año se encuentran Sandra Fernández, sommelier mexicana y Certified Specialist in Wine & Spirits por The Society of Wine Educators; la estadounidense Deborah Parker Wong, editora global de vinos para SOMM Journ.

Louise Hurren, comunicadora británica especialista en marketing para vinos y escritora de Vinos y Wine Enthusiast Contributor; el mexicano Ricardo Espindola, fundador y director de la Escuela Mexicana de Sommeliers, David Furer, sommelier estadounidense, escritor, académico y coorganizador de Green Wine Future 2022, entre otros jueces expertos y catadores.

Cabe resaltar que esta quinta edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles será aún más especial, ya que contará con un festival gastronómico simultáneo llamado Kimbá, el cual será abierto al público y podrán disfrutar de la gastronomía local de la región.