Cómo recalentar el bacalao sin que se seque

El bacalao es uno de los pescados favoritos para disfrutar durante las fiestas decembrinas con toda la familia, sin embargo, puede que al día siguiente de tu cena una buena cantidad de este delicioso platillo quede entre las sobras de la fiesta, por lo que deseas recalentarlo para no desperdiciarlo porque su modo de preparación es arduo.

Si quieres conocer cómo debes calentarlo para evitar que el bacalao quede reseco, en Menú te daremos los consejos que necesitas.

Antes de comenzar con los tips que necesitas para servirle a tu familia parte del exquisito platillo que quedó después de las fiestas, debes conocer que el Diccionario Enciclopédico de Gastronomía Mexicana explica que este pescado se obtiene de las aguas frías del hemisferio norte, de ahí el costo y reputación de este alimento en las fiestas, aunque en México esta carne se consume seca y salada, existen muchas variaciones en las recetas para eliminar parte de la sal que contiene, es por ello que este tipo de pescado requiere de una preparación larga.

Ya sea bacalao a la vizcaína, a la veracruzana o a la mexicana, este pescado funge como una tradición de las fiestas y casualmente su sabor mejora al calentarse por segunda o incluso tercera ocasión debido a que su método de conservación por salazón extiende la frescura del mismo.

A pesar de esta enorme ventaja frente a otros platillos de tu menú de fiesta, debes tomar en cuenta que es un pescado seco y que quizás puede volver a ese estado si no se almacena y recalienta de la manera correcta.

Según información del sitio en inglés Cook's Illustrated, cualquier pescado es difícil de calentar por segunda vez, pero si llevas a cabo el procedimiento correcto, nada puede salir mal.

Para comenzar con estos consejos, el mismo sitio recomienda almacenar el bacalao en un recipiente con tapa y enfriar para que la humedad permanezca con la preparación, además, guardarlo de esta manera te ayudará a evitar malos olores en tu refrigerador.

El pescado es una proteína que al recalentarse puede cocerse de más, sin embargo, algunos filetes gruesos son más fáciles de recalentar sin que pierdan su consistencia y sabor, en cambio los pescados más finos, como es el caso del bacalao, tienden a secarse.

Para evitar esta situación y no quedar mal con nadie, Cook´s Illustrated sugiere colocar tu preparación de bacalao en un recipiente para horno, luego cubrirlo con papel aluminio lo cual evitará que el pescado se seque, y calentarlo durante 15 minutos a una temperatura de 275 a 130 °C.

Otro de los consejos más utilizados es recalentar el bacalao en una cacerola y añadirle un poco de agua para darle la consistencia y la humedad necesaria que evitará que quede seco y sea apetecible para que sigas disfrutando de este delicioso alimento.

Aunque este segundo consejo se considera como una de las recomendaciones más sencillas para recalentar el bacalao, podría perderse el sabor de los ingredientes si la salazón del mismo fue retirada casi por completo, por lo que es necesario que verifiques la cantidad de sal e ingredientes que utilizaste durante la preparación de este platillo para que siga siendo un alimento con sabor después de las fiestas. O también puedes agregar consomé de pescado para que tome más sabor y no quede seco.