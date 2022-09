Conoce cuántas calorías aporta un tlacoyo

A-AA+

Los tlacoyos se elaboran con una tortilla gruesa de masa de maíz en forma ovalada o triangular generalmente rellena de leguminosas (haba, alverjón o frijoles), aunque también se preparan con requesón, chicharrón o guisos de vegetales.

Su ingrediente base es el maíz, el cual tiene grandes aportes nutrimentales:

Almidones: que benefician la salud intestinal.

Leucina: aminoácido que contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Tiamina: vitamina del complejo B que ayuda a las células del organismo a convertir los hidratos de carbono en energía.

Antioxidantes: combaten los radicales libres.

Cuando nuestro tlacoyo está hecho con maíz azul, nos aporta antocianinas, compuestos flavonoides con propiedades antioxidantes que protegen a nuestras células del daño oxidativo.

Un dato: los tlacoyos hechos con masa de nixtamal son buena fuente de calcio.

Cuando está relleno de leguminosas...

Proteína de alto valor biológico. Los aminoácidos carentes en las leguminosas, los aporta el maíz y viceversa por lo que esta combinación construye proteínas de buena calidad.

Guarniciones del tlacoyo

Generalmente se sirven con salsa, queso fresco y ensalada de quelites o nopales que añaden fibra y por tanto saciedad.

Un dato: la salsa mejora la absorción del hierro de las leguminosas.

El aporte nutrimental

Un tlacoyo de tamaño promedio de 75 gramos de relleno de leguminosas aporta en promedio:

-Energía: 166 kcal. Menos que una barrita de cereal.

-Proteína: 8 gramos, equivalente a 40 gramos de carne, pescado o pollo.

-Grasa: 7gramos de grasa saludable. No saturada ni trans.

-Hidratos de carbono: 16 gramos, equivalente a una tortilla.

-Fibra: 8 gramos.

Los beneficios para la salud

El maíz y los frijoles contienen sustancias bioactivas con efecto antioxidante que contribuyen a la disminución de los niveles del colesterol malo.

La fibra contenida en los tlacoyos además de mejorar la salud digestiva, ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

Un reciente estudio publicado en "The Journal of the American Medical Association" mostró que con sustituir solo el 3 % de proteína animal por proteína vegetal, el riesgo de muerte por cualquier causa disminuyó en 19 %.

Procura acompañarlos con vegetales como quelites o nopales. Rellenos de haba, requesón, frijol o alverjón.

Evita

Comerlos fritos, con crema o gratinados o bien, rellenos de chicharrón.

Un tlacoyo mediano aporta menos calorías que muchas barritas de cereal que presumen ser saludables. Se cree que el tlacoyo era utilizado por los indígenas de Mesoamérica como "itacate" cuando realizaban largos viajes.

Los tlacoyos rellenos de chicharrón aportan el doble de calorías y tienen grasa saturada.

También se le conoce bajo los nombres de: clatoyo, clatloyo o tlatoyo clayoyo o tlayoyo tayoyo tlatlaoyo o tlatloyo.