Conoce las calorías que tiene una tortilla

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- A la gran mayoría de las familias mexicanas nunca les puede faltar una tortilla a la hora de la comida, este círculo de maíz se ha vuelto en el complemento perfecto de los platillos y hasta mandan a alguien antes de comer a comprar su kilo de tortillas para que estén calientitas.

Sin embargo, en los últimos años se ha satanizado a la tortilla asegurando que comerlas contribuye al aumento de peso. Por eso en "Menú" de EL UNIVERSAL te decimos cuántas calorías tiene una tortilla y el número de piezas que hay en un kilo, entre otros datos sobre la "tortilla".

¿Cuántas tortillas salen de un kilo?

Un kilo de tortillas cuenta con 39 piezas y tiene un costo de 18 pesos en la Ciudad de México. Si tienes una familia de cuatro integrantes, las 39 tortillas, te pueden durar hasta cinco días, suponiendo que te comas dos en cada comida. Si eres de los que prefieren comprarlas o hacerlas a mano el kilo puede llegar a tener hasta 20 piezas y tienen un precio de más de 30 pesos.

Estas son las calorías que tiene una tortilla

Siempre que se empieza a hacer una rutina de dieta y ejercicio se recomienda dejar de consumir tortillas, ya que, se cree que tienen muchas calorías. Sin embargo, es todo lo contrario, pues las tortillas o "tlaxcalli" en náhuatl, únicamente tienen 53 calorías.

Si tú comes dos tortillas (la cantidad recomendada por los nutricionistas) estarías ingiriendo 106 calorías por comida. La cuestión está en no excederse en el consumo de tortillas recomendado, por eso es importante tener una dieta balanceada. Otros de los beneficios de las tortillas es que aportan calcio y otros nutrientes.

Nutrientes de las tortillas

Un artículo de la Fundación UNAM, asegura que las tortillas tienen múltiples vitaminas y minerales como: fósforo que ayuda a tener huesos y dientes fuertes, magnesio que ayuda al sistema nervioso y la presión sanguínea, entre otras funciones. Las tortillas también contienen niacina y potasio; vitaminas A, B1 y B2, C, D, E.

Además, la combinación de vitaminas como: la A y la D junto al calcio promueven la fijación de calcio en los huesos haciéndolos más fuertes. Esto también ayuda a prevenir las caries y a tener dientes resistentes. Las tortillas también contienen fibra y una sola pieza contiene seis gramos de fibra, que ayuda a regular la digestión.

Es importante aclarar que los nutrientes, calorías y proteínas de las tortillas van a variar en función del maíz con que se preparen. Por ejemplo, si tu tortilla se hizo con maíz blanco nixtamalizado tendrá 5 gramos de proteínas, 125 miligramos de calcio y mayor número de calorías, de acuerdo a la Fundación Tortilla.

El proceso de nixtamalización

La nixtamalización es una parte esencial para la creación de las tortillas. El proceso ancestral de nixtamalización consiste en agregar cal a los granos de maíz. Primero se cuecen los granos de maíz, luego se debe mezclar la cal con agua hasta que se integre, después vaciar esa mezcla a la olla con maíz y revolver.

Se deja cocinar hasta que la cáscara del maíz se quite fácilmente. Se deja reposar el maíz durante una noche y al otro día se lava para quitar el exceso de cal. Y ese es el proceso de nixtamalización. Para elaborar las tortillas solo se muele el maíz hasta tener una masa y con ayuda de una prensa o mano se hacen las tortillas.

La nixtamalización ayudó a que el maíz sea un alimento más completo

La Revista de Cultura Científica de la UNAM en su artículo "La nixtamalización y el valor nutritivo del maíz" explica la importancia del proceso de nixtamalización y cómo fue que, a partir de integrar cal al maíz, las propiedades nutrimentales de los granos de maíz se elevaron.

El artículo explica que hay algunos aminoácidos que contiene el maíz que no pueden ser digeridos por los seres humanos, es allí cuando la nixtamalización hace magia y ayuda a digerirlos. El maíz, además de su cáscara tiene una capa fina que protege el grano llamado "aleurona" al echarle cal esta capa se protege, conservando todos sus nutrientes, incluso hasta cuando se cuece.

El artículo de "La Revista de Cultura Científica" de la UNAM también explica lo siguiente: "La mayoría del germen permanece en el grano durante la nixtamalización, lo que permite que la calidad de la proteína de los productos de la masa no se vea afec­tada". Por lo que la cantidad de proteína del maíz no se ve afectada en este proceso.

Quizá una de las partes más importantes del proceso de nixtamalización es que aumenta la absorción de aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo humano, de acuerdo con la información planteada en el artículo de la UNAM "La nixtamalización y el valor nutritivo del maíz". Ahora ya conoces algunos d ellos benéficos de este proceso.