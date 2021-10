Conoce los alimentos y bebidas más caros del mundo

Sabemos que la gastronomía es laboriosa, conlleva tiempo y dedicación, así como muchas veces un buen platillo y bebida puede salirse de nuestros bolsillos en cuanto a precio, pero lo vale por la experiencia y, sobre todo, los sabores deliciosos y exóticos que nos deleitan en cada bocado.

También somos conscientes que muchas veces los productos o alimentos que se sirven para nuestro platillo/bebida son difíciles de conseguir o tienen un proceso más complicado; lo que los lleva a aumentar su precio, pero algunos más por el proceso o animal derivado aumentan exorbitantemente haciéndolos muy elevados y exclusivos.

Hemos escuchado que el caviar, cortes de carne o algunas etiquetas de vino o de cognac son caras, ya sea por novedad, proceso o tradición. Estos productos logran que algunas personas desembolsen unos miles de pesos para tener la experiencia. Aquí te decimos algunos y el porqué de su precio.

Caviar

La cultura popular se ha asegurado de que el caviar sea reconocido como uno de los alimentos más caros, dado que se considera como un manjar extraño al ser la hueva curada en sal del esturión, nombre común que se le da a la familia Acipenseridae.

Más allá de que es difícil el empaquetar y manejar. El caviar más famoso es el que proviene del beluga, un pez que solo se halla en el mar Caspio y el mar Negro, dado que se encuentra en peligro de extinción, es difícil de encontrar personas que vendan la hueva de manera legal.

Dependiendo de la región en la que se encuentra el esturión y su proceso, el precio promedio de unos 30g ronda en los $1,640 pesos mientras que un kilo podría costar poco más de $230,000 pesos.

Petrus

Muchos catadores de vino saben que este vino es más que un simple vino tinto. Proviene de la vinícola de Pomerol dentro de Burdeos, una región francesa. El vino se elabora casi de la uva merlot.

Algunos expertos mencionan que su proceso de añejado le permite tener un sabor totalmente distinto al de otros vinos de su misma varietal, dado su aroma de humo, moras, cerezos, maleza y maderoso, dándole ese toque único. Así como su precio, pues una botella dependerá del año de cosecha y de reposo, pero un Chateau Petrus de 750 mL ronda los $97,899 pesos.

Pez globo

El sashimi de fugu, es considerado una experiencia exclusiva y exótica en Japón por el riesgo que puede tener al ser ingerido, y el escaso conocimiento que tienen algunos de su preparación, por lo que sólo chefs profesionales y calificados pueden cocinarlo.

Las normativas para cocinar el pez globo son sumamente estrictas ya que un mal corte supondría la muerte inmediata del consumidor, por lo que se necesitan tres años de estudio para servirlo.

Un pequeño platillo para degustar las pequeñas láminas de piel del pez podría costar poco más de 90 euros, poco más de $2,100 pesos.

Carne in vitro

La ciencia avanza, así como los productos y desarrollos en torno a la cocina, tal es el caso de que en 2013 se hizo la primera hamburguesa a partir de carne cultivada en un laboratorio de la Universidad de Maastricht, Países Bajos. El proyecto tardó cinco años y costó poco más de 290,000 euros de inversión.

El desarrollo de la carne in vitro no sólo cambió la procedencia de la proteína animal, también representó una opción para reducir la contaminación ocasionada por la crianza animal y la reducción de animales sacrificados.

Hoy en día los costos de producción se redujeron y algunos países brindan en su menú hamburguesas de esta carne de laboratorio en poco más de $500 pesos y una experiencia de sabores muy similares a una carne de origen animal.

Carne Wagy?

La carne de la raza bovina Wagyu, de origen japonés, proveniente de la ciudad de Kobe, es una de las más selectas del mundo debido a sus características de sabor, ternura y jugosidad única.

Wagy? se puede traducir literalmente como "carne japonesa" y puede provenir de las cuatro razas de vacas que se encuentran en el país asiático. La carne tiene un aspecto marmoleado, porque posee grasa, la cual se licúa durante el proceso de cocción para que se sienta tierna, húmeda y se pueda derretir en la boca.

El alto precio viene de la forma en que se cría a las cuatro especies. Las vacas tienen que crecer y alimentarse de acuerdo a una estricta dieta, por las que los terneros tienen que recibir una alimentación, dentro de esta se incluye cerveza y sake, así como reciben masajes para garantizar la suavidad de su carne durante un largo proceso.

Un pequeño trocito o más específico, un kilogramo, puede costar hasta los tres mil pesos, pero si se trata de algún corte del lomo de la vaca, una de las partes más jugosas, podría salir en más de $8,500 pesos.

Trufa blanca

Una trufa es el cuerpo fructífero de un hongo ascomicetos subterráneo. Es una de las muchas especies del género Tuber, para ser más exactos, es un hongo que se encuentra en estrecha asociación con las raíces de los árboles. El hongo solo crece bajo la tierra, a 20 centímetros de profundidad, y para localizarlo se necesita de cerdos entrenados.

Existen diferentes tipos de trufa, pero la más apreciada es la blanca, por ser un hongo extraño, de los más raros y difíciles de hallar en el mundo. Esta solo crece en la región del Piamonte, en el norte de Italia, en las raíces de ciertos árboles y es mucho más escasa que otro tipo de trufas.

La suma récord pagada por una sola trufa fue hecha por el dueño del casino Macao, Stanley Ho, pagando $330.000 por una de las trufas blancas más grandes jamás encontrada, que pesaba 1,5 kilos. Hoy en día un kilo podría costar poco menos de $140,000 pesos.

Café de Civeta

El café es la bebida más consumida por las personas en su dieta diaria, y esta industria parece reinventarse cada día, pues cada vez surgen métodos para hacer que el grano de café perdure, tenga mejor conservación y formas para degustar.

El Kopi luwak o café de civeta, es un grano de café que ha sido comido, digerido y defecado por un animal conocido como el gato civeta, el grano de café es extraído directamente de sus heces.

Entre los hábitos alimenticios de la civeta conocida como luwak se encuentran los granos de café. Una vez que el animal los come y pasan por su sistema digestivo, los granos son expulsados de su cuerpo, no obstante, la civeta no digiere la totalidad del grano, sino solamente la parte carnosa del fruto.

El precio promedio de un kilogramo de café puede oscilar entre los 700 y 900 euros, es decir de $16,000 a $20,000 pesos.

Sabemos que, para tener un buen sabor de boca y un estómago feliz es importante un buen platillo junto a una bebida agradable y a veces hacemos un pequeño "huequito" a la cartera para darnos el gusto de probar nuevos alimentos, pero en muchas ocasiones estos superan, por mucho, lo estimado haciendo que se convierta en un lujo.

Puede que a muchos no les parezca tan descabellada la idea de consumir alguno de estos, pero para gustos y disgustos, tenemos una extensa variedad de platillos, alimentos y bebidas que debemos o, deberíamos, probar por lo menos, una vez en la vida.