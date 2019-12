Conoce los beneficios del jugo verde y cómo prepararlo

Para muchas personas quizás el color verde no resulte tan llamativo en los alimentos, pero si de algo estamos seguros es que siempre es saludable. En cuanto a las bebidas hay una que el simple color la hace más deliciosa, nos referimos al jugo verde, una las mejores formas de incluir de manera fácil los vegetales necesarios en tu dieta, además de ser una gran fuente de vitaminas y minerales.

De acuerdo con un estudio de la Universidad de Rush en Chicago, el consumo de vegetales de hoja verde está asociado con un deterioro cognitivo más lento.

El Proyecto Memoria y Envejecimiento, que contó con 960 participantes, encontró que los vegetales verdes son una gran fuente de nutrientes como filoquinona, luteína y ácido fólico, y que el consumo de aproximadamente una porción por día de estos vegetales puede frenar el envejecimiento cognitivo.

Otros beneficios del jugo verde es su ayuda en la pérdida de peso, ya que contiene altas cantidades de antioxidantes que ayudan a que las toxinas se unifiquen al momento de ser desechadas. Esto de acuerdo con el portal especializado del Dr. Mercola. En dicho sitio se hace la recomendación sobre qué ingredientes usar, así como los nutrientes que aportan. Sugiere el uso de col, acelga, raíz de jengibre (que tiene propiedades anti inflamatorias), limón (rico en vitamina C), apio, pepino, perejil (también rico en vitamina C), hierro, minerales y clorofila, hojas de betabel, zanahorias, brócoli, coliflor y espárragos.

El Dr. Mercola recomienda el consumo de 16 onzas de jugo al día, lo equivalente a dos tazas aproximadamente, pero divididas en dos tomas, una en la mañana y otra en la tarde. Sin embargo, una de las observaciones más importantes que hace el Dr. Mercola, es cuidar los niveles de azúcar, ya que al momento de hacerlo el jugo, la mayoría de dichos vegetales pierden fibra y sólo queda la glucosa, por lo que se si se padece de enfermedades como diabetes, hipoglucemia o algún tipo de cancer, es importante primero consultar al médico antes de incluirlos en la dieta.

Hay varias maneras de elaborarlo, la mayoría consiste en vegetales verdes y raíces. Algunas de las recetas más populares también incluyen piña, menta o hierbabuena para agregarle un sabor más fresco.

Aquí te dejamos algunas recetas de jugo verde para que te atrevas a hacer tu propia combinación y disfrutes de todos sus beneficios.

Opción 1:

- 1 chayote

- 1 pepino con cáscara

- 4 ramas de perejil

- 3 tallos de apio

- 3 hojas de espinacas

Opción 2:

- 1 pepino con cáscara

- 3 hojas de espinaca

- 3 tallos de apio

-1 limón

-2 zanahorias

Opción 3:

-1 taza de lechuga

-1 taza de espinacas

-1 limón

-1 pepino

-1 trozo de perejil

Preparación: Sólo licúa o pon los ingredientes en un procesador de alimentos con un poco de agua y disfruta de tu bebida saludable.