Conoce los ingredientes debe llevar el ponche

La época navideña se caracteriza por estar llena de tradiciones. Más allá de los adornos y las reuniones, las familias acostumbran degustar comidas y tragos decembrinos. El ponche de frutas es uno de los que no puede faltar, se trata de una bebida caliente popular tradicional en México con un sabor único y delicioso, es ideal para las bajas temperaturas en el invierno y se degusta durante todo el mes, ya sea en las Posadas o en las cenas de Navidad. Pero ¿qué ingredientes debe llevar?

Si te interesa preparar ponche ahora que se acercan las festividades, en "Menú" de EL UNIVERSAL compartimos la tradicional receta para que la recrees. Te sorprenderá conocer lo sencilla que es.

Ingredientes:

4 litros de agua

2 ramas de canela

1 piloncillo o 400 gramos de azúcar morena

1 kilo de caña pelada

5 manzanas picadas

500 gramos de tejocote sin cáscara

750 gramos de guayabas a las que hay que hacer un corte en forma de cruz

40 gramos de flor de jamaica

200 gramos de tamarindo pelado

200 gramos de ciruela pasa picada

2 clavos de olor (opcional)

Si deseas un ponche con alcohol, puedes agregar la bebida de tu preferencia, ya sea ron, tequila, whisky o aguardiente.

Es muy importante que antes de utilizar las frutas te asegures de lavarlas bien todas.

Procedimientos:

Colocar en una olla grande de barro o peltre los 4 litros de agua. Agregar la canela y el piloncillo, o el azúcar morena. Hervir durante aproximadamente 15 minutos.

Cuando el agua esté hirviendo añadir las cañas, las manzanas y los tejocotes, ya que son las frutas más duras. Posteriormente agregar las guayabas, la jamaica, el tamarindo, la ciruela pasa y los clavos.

Dejar la mezcla al fuego bajo por aproximadamente una hora, solo hay que poner atención para que las frutas no se deshagan.

Una vez pasado ese tiempo puedes agregar el alcohol que prefieras, si es el caso, y el ponche está listo, caliente y con un delicioso olor y sabor para disfrutar en una taza o jarrito.

Conoce la historia del ponche de frutas

El ponche tiene su origen en los antiguos pueblos persas, posteriormente la costumbre se trasladó a Europa y los españoles trajeron esta bebida a México y se adaptó con las frutas de temporada de nuestro país por lo que la receta contiene mayormente una esencia mexicana.

Propiedades del ponche

La receta que te compartimos es la tradicional, pero existen diversas variaciones del ponche en territorio nacional dependiendo la región y las preferencias de cada persona.

No solo es delicioso, sino que también constituye una fuente rica en hierro, zinc, calcio, potasio, magnesio, vitamina C y A, además, de vitamina B, E y antioxidantes que ayudan a prevenir resfriados y otras enfermedades del sistema respiratorio, las cuales son muy frecuentes en temporada invernal. Además, contiene fibra, la cual ayuda a tener una buena digestión y evita la inflamación del intestino.

Como acabas de ver, el ponche es muy fácil de preparar y contiene muchas propiedades benéficas para nuestro cuerpo, así que no pierdas la oportunidad de prepararlo.