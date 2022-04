¿Conoces los tacos revolcados, tradicionales de Toluca?

TOLUCA, Méx., marzo 31 (EL UNIVERSAL).- En Toluca los tacos revolcados son los más tradicionales, para Carolina Mejía, de Los Revolcados de Pancho, es un éxito esta propuesta de taco, pues no solo es el más pedido por los clientes, sino lo que les ha brindado la posibilidad de mantenerse a flote, tras dos meses cerrados por la pandemia.

Los tacos revolcados son carnitas bien picadas revueltas en huevo y con salsa verde sobre dos pequeñas tortillas.

"Los revolcados son tacos tradicionales de Toluca, es una preparación, como tipo machitos pero con carnitas de cerdo", dijo.

Comentó que dentro de los tradicionales, es uno de los más pedidos por los clientes, por ello buscaron seguir con esa modalidad, y pese a la Cuaresma o la Vigilia, la gente acude al negocio de lunes a sábado de 09:00 a 18:00 horas.

Este negocio se ubica en la calle de Nigromante, cerca del centro de Toluca y para Raúl Fuentes, que se ha dedicado a este oficio desde 1999, es una de las mejores actividades.

Dijo que en su familia nadie más se dedica a la cocina, le hubiera gustado estudiar gastronomía, pero no tuvo posibilidades; sin embargo, hacer tacos es una forma de seguir sus sueños.

"Me gustaba mucho cocinar, no he ido experimentado con los sabores, pero inicié con las carnitas y creo que está mezcla que me encanta porque la gente los pide mucho, fueron inventados por los tacos El Tránsito", comentó.

Un buen Toluqueño sabe que los tacos de choriza verde son pa' los turistas, Toluqueño que se respeta se pide unos revolcados. #DIANACIONALDELTACO pic.twitter.com/EqUN5ygRMG — Josué García Vilchis (@dgjosue) March 31, 2022