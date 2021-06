Contraindicaciones del té de matcha

El té de matcha comenzó a aparecer en todas las cafeterías, restaurantes, fotos de Instagram y demás; y no es para menos ante las diversas aportaciones que puede hacer a la salud.

Originario de China y muy relacionado con la cultura japonesa, el nombre del té matcha proviene del mandarín "mal" que significa moler y de "cha", que significa té, explica "Larousse Cocina".

La riqueza nutricional de esta bebida es grande y bastante estudiada; sin embargo, este té también tiene algunas contraindicaciones para ciertos grupos de personas. En "Menú" de EL UNIVERSAL contamos los detalles.

El té de matcha, como su nombre lo dice, es un té obtenido al moler hojas de té verde. Las hojas pasan por un proceso de cultivo, cosecha y secado especial, una técnica que data del siglo VII, la cual los japoneses adoptaron, mientras crearon toda una ceremonia alrededor de esta bebida, según "Larousse Cocina".

El té de matcha tiene compuestos como antioxidantes, aminoácidos y teína, los cuales ayudan a regenerar células, relajar arterias y mejorar la circulación mientras dan energía, así lo detalla el sitio Matcha México.

Sin embargo, una de las características más destacadas del té de matcha es su contenido de un componente llamado: epigalocatequina galato, un antioxidante que se considera como uno de los más presentes en el té verde, y que, como lo afirma el sitio Genotipia, se asocia con efectos terapéuticos en cáncer, enfermedades cardiovasculares, inflamatorias y neurológicas.

A pesar de la gama tan variada de beneficios obtenidos al ingerir té de matcha, existen algunas contraindicaciones:

1. Anemia. El sitio Infusionismo explica que el té matcha puede dificultar la absorción de hierro. Esto debido a su alto contenido de antioxidantes. En caso de padecer anemia, la ingesta de té matcha podría empeorar la situación.

2. Insomnio. Según "Larousse Cocina", el té de matcha tiene la mitad de estimulante que suele contener un café americano, por lo que debido a su alto contenido de cafeína se recomienda consumir no más de cinco gramos al día, según el sitio El Club del Té.

3. Hipertensión. Estudios asocian el consumo de té verde con el incremento de presión arterial, según Infusionismo.

4. Problemas hepáticos. Se han reportado problemas hepáticos en algunas personas que bebían excesivamente té de matcha, afirma el sitio Apícola del Alba.

5. Sobredosis de té. La ingesta excesiva de té de matcha puede generar una sobredosis de éste, lo que nos provoca ansiedad, dolor de estómago, náuseas, estreñimiento, dolor de cabeza, arritmia, acidez estomacal y hasta aumento de la presión en los ojos.

6. Aumento de edad gestacional y riesgo de hipertensión. El consumo de cafeína, muy presente en el té matcha puede aumentar la edad gestacional en el embarazo (cuando un bebé es mayor de lo que debería ser).

Recomendaciones en el consumo de té de matcha

El Club del Té recomienda consumir el té de matcha en el desayuno o en la primera mitad del día, para aprovechar la teína que ayuda a mantenernos con energía, ya que como el café, si se ingiere de noche, podría no dejarnos conciliar el sueño.

Se recomienda no exceder el consumo de dos tazas de té de matcha al día, según Apícola del Alba.

Si eres sensible a la cafeína, deberás moderar su consumo, como recomienda Infusionismo.

Ahora que ya conoces algunas de las contraindicaciones del té de matcha, puedes aprovechar sus ricas aportaciones a tu salud de forma segura.