Covid regresa al chef Benito Molina a la cocina

Aunque a nivel nacional Benito Molina se dio a conocer en el reality "MasterChef", donde su personaje era el de juez estricto, la pasión que tiene por la cocina y el aislamiento que ha tenido por el coronavirus ha hecho que ahora decida regresar a la televisión para demostrar que con buenos maestros cualquier persona puede cocinar.

Benito forma parte de "Todo a la cocina", un programa culinario que nació tras la crisis sanitaria que el país vive desde hace año y medio y que ha hecho que la mayoría de la población haya estado resguardándose en sus hogares durante los últimos meses.

"Definitivamente, si no hubiera existido pandemia, este programa tampoco existiría porque una de las pocas cosas positivas que nos ha dejado esta crisis es que la gente ha vuelto a conectar con sus seres queridos y el aislamiento ha llevado a que se tenga más tiempo para convivir y con ello para regresar a esto que muchos habían dejado de hacer que es cocinar", detalló a EL UNIVERSAL.

El chef explicó que la dinámica de este show es que a través de llamadas remotas ellos enseñarán a incipientes amantes de la cocina a preparar exquisitos platillos a distancia, demostrando que con las instrucciones adecuadas se puede cocinar.

"Claro que este programa es distinto para mí porque he estado en otros en donde era presencial o cuando doy clases estoy ahí para corregir, para probar, para dar ciertos tips que aquí por la distancia no se puede, pero que también me han retado a enseñar de otra manera", comentó Molina.

Benito agradeció que el Covid haya hecho que de alguna manera las personas regresen a desempolvar aquellas recetas familiares, que se meten a esa cocina que nunca ocupaban y que se continúa preservando la tradición de la comida mexicana.

"Quizás antes la gente en el rush del día a día no cocinaba, se había olvidado del placer que significa, incluso muchos se han dado cuenta que son buenos para la cocina y quizá lo desconocían. Este programa es una muestra de eso, podrán ver cómo muchos tienen un talento para la cocina y sólo necesitan ser guiados de manera adecuada", señaló.

"Todos a la cocina" podrá disfrutarse todos los jueves por Discovery Home & Health a partir de este jueves a las 22:45 y es protagonizada por los chefs Benito Molina y Antonio de Livier.