Crean conchas temáticas de Día de muertos y Halloween

Es octubre y comienza el ambiente festivo del Día de Muertos y de Halloween. Y una de las maneras más sabrosas de sumarse a la tradición es comiendo pan. Pero no solamente el pan de muerto es la estrella en esta temporada, en varios puntos de México puedes encontrar conchas temáticas que se han convertido también en un éxito de estas fechas.

Te presentamos tres alternativas para que puedas disfrutar de estas conchas especiales e, incluso, hacerlas tú mismo:

Alma Dulce y sus Conchas temáticas

En Alma Dulce: Panadería Artesanal, saben muy bien que estas fechas son especiales para los mexicanos y, desde que entra octubre, comienzan las decoraciones.

Las primeras conchas que se hornean son las calabaconchas, que vienen en dos versiones, una como calabaza natural y otra como jack o´lantern, o calabaza de Halloween con ojos nariz y boca.

Pero, si con una no tienes, puedes encontrar media docena con temática de Halloween. En estos paquetes hay otras versiones divertidas como las ConchaMomia, ConchaOjo, ConchAraña, ConchaBoo, ConnchaCandycorn y, claro, la CalabaConcha. Todas deliciosas que te puedes llevar por 175 pesos.

Y si te gusta más la tradición mexicana de Día de Muertos, las conchas temáticas que puedes comer son la ConchaFlor (de cempasúchil), ConchaVela, Catrina, Catrin, ConchaRIP y un pan de muerto.

La panadería Alma Dulce, es una panadería virtual, es decir que no cuentan con tienda física, solo trabajan por pedidos personalizados a los que puedes pasar directamente al local o que te envíen a domicilio. Está ubicada en Tijuana, Baja California, y puedes hacer tu pedido por Facebook o WhatsApp.

La Herencia Panadería y sus panes de muerto con tope de concha

Otra de las panaderías que se suman a esta nueva tradición es La Herencia. Que, ubicada en Cholula, Puebla, también hacen creaciones muy creativas con sus conchas temáticas de día de Muertos y Halloween.

Desde finales de septiembre el ambiente de miedo comienza a sentirse y también salen las primeras conchas temáticas: las VampiConchas y las MomiConchas rellenas de nutella te las recomiendan con un chocolatito caliente.

Otras MonstruoConchas son la FrankenConcha, la Gran Calabaza (una concha grandota con forma de calabaza), y las ConchaCatrinas.

Además como dicta la tradición, también hacen pan de muerto, con un giro propio pues, en lugar de adornarlo con una bolita de pan en la parte superior para simbolizar el cráneo del difunto, le dedicaron una calaverita a José Guadalupe Posadas de la misma cobertura de las conchas:

D´Ángel Repostería

Pero si no te puedes dar una vuelta por Tijuana o por Puebla, en la Ciudad de México se encuentra D´Ángel Repostería, lugar en el que no solamente te puedes encontrar con las conchas temáticas de Halloween, sino que hasta ofrecen clases online de cómo hacer tus propias conchas decoradas.

En esta clase aprenderás a elaborar la masa, la cobertura, el forjado y la confección de sus tres personajes temáticos, así como tips y técnicas para obtener una concha deliciosa, bonita y de calidad. Cuesta 200 pesos y puedes contactarlos por medio de su Facebook.