Crean las batitortillas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 11 (EL UNIVERSAL).- A pocos días del estreno de la película "The Batman", protagonizada por Robert Pattinson y Zoë Kravitz, comercios y compañías se han dado a la tarea de crear antojitos alusivos al superhéroe más temido de la noche. Desde pizzas y galletas hasta palomitas, y ahora estas peculiares tortillas para que acompañes tus comidas.

No hay mejor manera de celebrar la más reciente película del "Caballero de la noche" que con las batitortillas en forma de Batman, un alimento con el que puedes preparar diferentes platillos, como enchiladas, tacos y quesadillas, pero con un toque muy peculiar.

Las tortillas son uno de los alimentos más consumidos en México. Forman parte del menú a cualquier hora del día y, si las combinamos con el ingenio nacional, tenemos como resultado las batitortillas, una adaptación apegada al héroe que Bruce Wayne mantiene oculto.

Por su puesto esta original propuesta de tortillas no tardó en llamar la atención de los consumidores por su original figura. Si a ti también ya te llegó la fiebre por Batman en Menú te contamos todo sobre las batitortillas mexicanas que están rompiendo el internet.

Las batitortillas, a diferencia de una tortilla convencional, se distinguen por tener la silueta de un murciélago, al mismo estilo de la batiseñal que vemos tanto en cómics como en las películas.

Las tortillas con forma de Batman son una creación de la tortillería Ruby, la cual se ubica en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Fue mediante su página de Facebook que dieron a conocer la llegada de este popular alimento hecho a base de maíz cuyo precio es de 24 pesos el kilo.

Las batitortillas, al igual que las convencionales, están disponibles para su venta hechas con maíz azul o blanco, y mantienen el mismo proceso de preparación, pues la tortillería Ruby realizó una adaptación a su máquina para obtener la silueta del "Caballero de la noche".

Y no solo son las tortillas con forma de Batman lo que tiene encantados a los usuarios de redes sociales, sino la manera en que la tortillería Ruby las publicitó con sus clientes, pues compartieron postales de su negocio con personajes que aparacen en las historias del superhéroe.

Además, como salidas de ciudad gótica, la tortillería Ruby publicó algunas ideas con las que se pueden aprovechar las batitortillas, pues su figura no impide que las utilices para preparar unas "picadas" o sopes con su respectiva salsa, jitomate, cebolla, cilantro y queso.

También hay que decir que no es la primera vez que la tortillería Ruby ha hecho gala de su ingenio y originalidad. Ya habíamos visto otras de sus creaciones utilizando este alimento mexicano. Por ejemplo, el pasado 14 de febrero pusieron a la venta unas tortillas hechas de masa en color rojo y en forma de corazón con motivo del Día del amor y la amistad.

¿Te animarías a comprarlas? No nos cabe duda de que las batitortillas serán el mejor aliado para combatir el hambre.