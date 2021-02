¿Cuál es la verdad de la comida afrodisiaca?

Comer a menudo está asociado con experiencias que estimulan los sentidos, para algunas personas, la comida les genera felicidad o alguna emoción agradable.

Esto se debe a las sustancias que segrega el cerebro, que están relacionadas al placer que se experimenta al ingerir algún alimento: como el chocolate, frutos rojos u ostiones. Al percibir estas sensaciones agradables se liberan sustancias como: la dopamina, serotonina y oxitocina también llamada la hormona del amor.

De allí que desde la antigüedad se le atribuyen propiedades mágicas a ciertas preparaciones que ayudan a incrementar la libido en las personas, pero es verdad que los afrodisíacos ayudan a estimular el deseo sexual o solo es una historia que nos han contado.

Por ello el médico Diego Martínez Conde, socio fundador de la Asociación Mexicana de Medicina del estilo de Vida (AMMV) y especialista en nutrición aplicada y obesidad (y enfermedades que deriven de este padecimiento) nos explica sobre los mitos que hay alrededor de los afrodisíacos y los beneficios de tener un buen estilo de vida.

¿Qué es "eso" que nos hace sentir enamorados?

El sistema límbico es el encargado de experimentar emociones como: la satisfacción, la felicidad y el amor. Y está relacionado con el olfato, es por ello que los olores también nos remontan a sensaciones agradables.

Las sustancias químicas que se producen en el cerebro y que están detrás de los afrodisíacos, son los neurotransmisores como: la dopamina, norepinefrina, oxitocina y serotonina. Dichas sustancias funcionan como una respuesta ante estímulos, que generalmente son satisfactorios para las personas, es decir, un premio que se recibe ante alguna situación de bienestar como sentirse deseado o deseada, por ejemplo al comer chocolate.

En este sentido, un afrodisíaco es alguna sustancia, comida, experiencia sensorial u otra situación que ayuda a estimular el apetito sexual. Algunos de los alimentos que se consideran afrodisíacos son aquellos como el chocolate, los moluscos, espárragos, raíces o cosas más exóticas que comúnmente son asociados con la estimulación sanguínea para mejorar en el desempeño sexual.

Sin embargo, estos alimentos no lo son todo, pues las pulsiones humanas no son experiencias que se puedan estandarizar y lo que te guste a ti no necesariamente le tiene que gustar al otro. Crear una experiencia íntima con tu pareja no está ligada a lo que comemos, se trata de crear un ambiente en el que ambos se sientan cómodos y se disfruten mutuamente.

Pero claro, que se puede echar una ayudadita con ciertos grupos de alimentos, por ejemplo raíces como la fo-ti, famosa en países como: China, Japón y Taiwán la cual tiene propiedades que ayudan a estimular el libido.

También está el camu camu, una arbusto originario de Brasil, Colombia y Perú con alto contenido en zinc, el cual ayuda a aumentar la producción de espermatozoides y testosterona.

La arginina, al liberar óxido nítrico, hace que los vasos sanguíneos se dilaten y mejoren el flujo sanguíneo, lo que garantiza mejores erecciones.

El ginseng también es un suplemento que puede ayudar a este efecto e incluso en algunos casos es usado para contrarrestar problemas sexuales masculinos.

Buena alimentación para mejorar la libido

La buena alimentación y el deseo sexual son cosas que están íntimamente ligadas asegura Diego Martínez, porque una buena apariencia física y saludable creará mayor atracción en tu otra mitad. Pero además te permitirá "rendir" mejor sin sufrir cansancio extremo también hay beneficios notables en la piel, cabello, uñas y hasta en el estado de ánimo.

Por eso es recomendable llevar un estilo de vida saludable, esto incluye: hacer ejercicio, dormir ocho horas diarias, tomar agua; comer adecuadamente, esto es incluir todos los grupos de alimentos y con cantidades de acuerdo a tu peso, edad y estatura.

Y sobre todo tener una gestión adecuada de las emociones, porque si no se cuenta con una salud emocional estable muchas veces esto permea en la sexualidad. En resumen lograr un balance en todos los ámbitos de la vida.

Recomendaciones que te ayudarán a aumentar la libido y a crear una experiencia sensorial

Estar cómodos, tener una atmósfera tranquila de confianza que estimule a los participantes.

Comer cosas ligeras y que ya se probarán antes para evitar que caigan pesadas.

En caso de ingerir alcohol, se recomienda en pequeñas dosis, ya que está comprobado que puede ayudar a aumentar la circulación de la sangre y desinhibirse; sin embargo, esto solo es recomendable como ya se mencionó en pequeñas cantidades y con precaución, pues también podría arruinar el momento.

Sobre todo antes de cualquier ingesta de alimento es importante resaltar que el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio y el descanso todo conjugado serán los factores clave para triunfar en el desempeño sexual y si los afrodisíacos pueden ayudar, no hacen todo el trabajo.