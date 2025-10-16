Descubre cómo eliminar el mal olor del refrigerador de forma sencilla

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los malos olores en el refrigerador son un problema común en la mayoría de los hogares. La buena noticia es que existen métodos caseros y efectivos para eliminarlos sin necesidad de productos costosos.

El refrigerador es uno de los electrodomésticos más importantes en casa, pero también uno de los más olvidados cuando se trata de limpieza profunda.

La acumulación de restos de comida, derrames, envases mal cerrados o productos vencidos puede generar un olor desagradable que contamina todo su interior y hasta los alimentos que aún están en buen estado.

Mantener el refrigerador limpio y libre de malos olores no solo mejora la experiencia de uso, sino que también contribuye a conservar los alimentos frescos por más tiempo. A continuación, te compartimos una guía práctica y fácil de seguir para deshacerte del mal olor de tu refri con pasos simples, rápidos y económicos, esto según el sitio de Tu Hogar.

¿Qué pasos seguir para eliminar el mal olor del refrigerador?

Vacía por completo el refrigerador: Retira todos los alimentos, incluyendo los que estén en los cajones y puertas. Revisa fechas de caducidad y desecha lo que ya no sirva.

Lava cada rincón: Usa una mezcla de agua tibia con bicarbonato de sodio o vinagre blanco. Limpia paredes, estantes, cajones y gomas de la puerta: Estos ingredientes ayudan a desinfectar y neutralizar olores.

Seca muy bien: Una vez limpio, asegúrate de secar todo con un paño seco y limpio para evitar la formación de humedad que genera moho o mal olor.

Coloca absorbentes de olor naturales: El bicarbonato de sodio en un recipiente abierto es ideal. También puedes usar carbón activado, granos de café, rodajas de limón o incluso cáscaras de naranja.

Organiza los alimentos: Guarda los alimentos en recipientes herméticos y coloca los más antiguos al frente para consumirlos primero. Evita dejar envases abiertos o sin tapa.

¿Qué productos naturales ayudan a neutralizar el mal olor?

Bicarbonato de sodio: Coloca una taza dentro del refrigerador para absorber malos olores durante semanas.

Limón con clavos de olor: Parte un limón y clávalo con especias; además de absorber olores, deja un aroma fresco.

Carbón activado: Muy eficaz para eliminar olores fuertes.

Café molido: Aporta un olor agradable y combate el hedor.

Vinagre blanco: Limpia y desinfecta sin químicos agresivos.

Mantener el refrigerador limpio es cuestión de hábito. Una revisión semanal para desechar alimentos caducos, una limpieza mensual y el uso de neutralizantes naturales pueden marcar la diferencia. Además, evita guardar comidas calientes o sin tapar y vigila el estado de frutas y verduras.

Con estos consejos, tu refrigerador dejará de ser una fuente de olores desagradables y se convertirá en un espacio limpio, funcional y saludable para tus alimentos.