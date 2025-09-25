Descubre cómo preparar la ensalada de chayote de forma saludable

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el chayote forma parte de la dieta de los mexicanos desde tiempos ancestrales. De hecho, se trata de una de las verduras más saludables que puedes encontrar.

Hoy en Menú, te compartimos la receta de ensalada de chayote de la chef Pati Jinich, para que consideres agregar a tu dieta esta increíble verdura.

¿Qué es el chayote?

Como bien menciona la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el chayote es una hortaliza. Se caracteriza por su composición carnosa y, principalmente, jugosa. En lo que respecta a su sabor, este tiende a ser suave.

Crece en una enredadera que sobrepasa los seis metros de largo, y sus hojas destacan por su textura áspera y forma de corazón.

Debido a la existencia del chayote de manera silvestre, se considera que el chayote se ha cultivado en México desde hace siglos.

¡Pero eso no es todo! El chayote es conocido por tener muy pocas calorías, pues está compuesto por agua en un 90% y es una gran fuente de fibra. Claro que su versatilidad a la hora de ser cocinado también es uno de sus más grandes puntos a favor, así como su aporte de vitamina B2 y hierro.

¿Cómo se hace la ensalada de chayote?

Hay muchas maneras de comer chayote; sin embargo, una de las más sencillas y deliciosas es en ensalada. Es perfecta como aperitivo o para acompañar otros platillos. Aquí te dejamos el paso a paso de la receta de ensalada de chayote de Pati Jinich.

Ingredientes

1 kg de chayotes

3 cucharadas de aceite vegetal

3 cucharadas de aceite de oliva

3 cucharadas de vinagre de vino tinto

1/2 taza de cebolla morada en julianas delgadas

1 cucharadita de orégano seco

Sal, azúcar, y pimienta molida al gusto

Preparación

Lleva los chayotes sin pelar a una olla con suficiente agua y espera a que rompa hervor. Tapa la olla y deja cocinar a fuego lento durante 30 minutos, cuidando que no queden demasiado blandos.

Cuela los chayotes y espera a que se enfríen. Retira la cáscara y corta en palitos.

Mezcla los demás ingredientes, reservando la cebolla, para hacer una vinagreta. Una vez lista, agrega la cebolla y deja reposar 10 minutos.

Mezcla los chayotes con la vinagreta y la cebolla, y listo.

¡Disfruta!