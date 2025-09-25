EXPERTAS JUGADORAS

logo pulso
GIRA DE GOLF FEMENIL ZONA CENTRO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 25, 2025 03:00 a.m.
A

Algunas de las jugadoras de golf más expertas del país, participaron en la Gira de Golf femenil Zona Centro que se realizó con éxito en La Loma Residencial & Club de Golf.

En este exclusivo lugar, donde se llevaron a cabo las acciones del evento, las participantes compartieron interesantes anécdotas y experiencia en el green.

Con la estrategia que poseen, las bastoneras realizaron sus mejores estrategias de juego como sus mejores golpes.

Demostraron temple, pasión, estilo y preparación.

Ellas, anhelaban convertirse en las campeonas de este Torneo.

Como parte del torneo, convivieron en el tradicional rompe hielo, que reservó una serie de atractivos y agradables sorpresas.

Eso sí, ¡gran entusiasmo!

