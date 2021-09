Diez datos curiosos sobre el cacahuate

Aunque muchas de las personas consideran que los cacahuates son un fruto seco, se equivocan. Al igual que los frijoles o las lentejas, forman parte de la familia de las leguminosas. Pueden comerse crudos, cocidos, tostados, como botana o como ingrediente de todo tipo de preparaciones.

En México puedes encontrarlos con cáscara, pelados, garapiñados, salados o enchilados, siempre como un manjar que espera en tiendas, puestos y mercados para ser consumido como un alimento que es parte de la vida diaria.

Para festejar el Día Nacional del Cacahuate te traemos estos datos curiosos que, tal vez, no sabías sobre él.

1. Además de un gran sabor, contienen altas cantidades de fibra, proteína, vitaminas, minerales como el fósforo y el calcio, antioxidantes y aceites vegetales que forman parte de las grasas buenas que estabilizan la presión arterial.

2. Los cacahuates japoneses no se inventaron en Asia. Fueron creación de un inmigrante japonés llamado Yoshio Nakatani, quien los elaboraba y vendía en un puesto de la Merced. Más tarde, Yoshio fundó la empresa Nipón, que a la fecha es una de las marcas más importantes de esta botana que nació en las calles de la Ciudad de México.

3. La palabra cacahuate deriva del náhuatl y está compuesta por "tlalli" cuyo significado es suelo o tierra y "cacahuatl" que hace alusión a los granos de cacao. Por ello se le denomina "tl?lcacahuatl" que quiere decir, cacao de tierra.

4. El origen de esta leguminosa, se ha rastreado a regiones de América del Sur y se cree que con la conquista, los españoles llevaron consigo el cacahuate a Europa, de donde se esparció hacia territorios asiáticos y africanos.

5. China e India son los países con mayor producción y exportación del mundo.

6. En México, los estados con mayor rendimiento en cultivo de cacahuate son Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, Puebla y Morelos.

7. A diferencia de lo que la industria del cine y la televisión han mostrado, los elefantes no comen cacahuates, sino que su dieta comprende grandes cantidades de vegetales y frutas.

8. Según la Delegación SADER Yucatánm al incorporar en la dieta 50 gramos de cacahuate a la semana, se aportan más de la mitad de vitaminas necesarias para el sano crecimiento, así como alrededor del 30% de los minerales esenciales.

9. Algunos otros nombres que recibe el cacahuate son: maní, cacahuete, cacaos, manises, ichik, caguate, pistacho de tierra, avellana americana, avellana de Valencia y alfóncigo de tierra.

10. El cacahuate, como lo conocemos en la actualidad, es producto de la hibridación de dos especies silvestres llamadas "duranensis" e "ipaensis". Esta mezcla no hubiera sido posible sin la intervención de la mano y migración humana, así como la polinización de insectos durante los últimos 10,000 años.