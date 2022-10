Doña Ángela comparte remedio para combatir los resfriados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 17 (EL UNIVERSAL).- En esta temporada de frío es muy común que los resfriados se hagan presentes. Aunque se trata de una enfermedad común, no deja de ser molesta y afectar nuestras actividades. Para que te sientas mejor, en esta ocasión vamos a compartirte el remedio de Doña Ángela para prevenir y combatir la gripe.

Desde su canal en YouTube, "De mi rancho a tu cocina", Doña Ángela nos comparte todo tipo de recetas tradicionales, pero también remedios para tratar diversos padecimientos y hasta para bajar de peso.

Para que eleves tus defensas, en Menú te compartimos la receta de una infusión sencilla pero llena de nutrientes y vitaminas.

Remedio de Doña Ángela para combatir los resfriados

Si bien siempre es buena idea acudir a un médico para tratar las enfermedades, nunca están de más los remedios con ingredientes naturales y, cuando se trata de recetas clásicas que pasan de generación en generación, mucho mejor.

En uno de sus videos Doña Ángela señala que el té que te vamos a compartir tiene múltiples beneficios para la salud, entre ellos limpiar los pulmones, mejorar la circulación de la sangre y, por supuesto, a combatir el virus de la gripa. Te dejamos la receta:

Ingredientes:

1 litro de agua

1 limón

1 naranja

1/4 de cebolla morada

2 ramitas de canela

4 trocitos de jengibre

3 dientes de ajo

1 cucharada de azúcar (opcional)

Procedimiento

Colocar el agua en una olla y llevar al fuego.

Cortar el limón y la naranja en rodajas y agrégalos al agua.

Añadir también la cebolla cortada en juliana y las ramitas de canela.

Por último agregar el jengibre y los dientes de ajo, ambos pelados.

Dejar hervir todos los ingredientes por alrededor de 3 minutos.

Colar y servir.

Puedes endulzarlo con una cucharada de azúcar, aunque lo mejor es que lo bebas sin este ingrediente para no aumentar las calorías.

Té de Doña Ángela para combatir los resfriados

Ya tienes la receta para prevenir y combatir los resfriados pero si tienes alguna duda sobre su efectividad vamos a explicarte porqué la combinación de estos ingredientes es justo lo que tu cuerpo necesita para esta temporada.

Limón: es una rica fuente de vitamina C y un poderoso antioxidante. De hecho, de acuerdo con Medical News Today, un limón exprimido proporciona alrededor del 21% del valor diario recomendado para un adulto. También es un antiinflamatorio natural.

Naranja: es fuente de vitamina C que nos ayuda a fortalecer el sistema inmune para enfrentar los posibles virus. También es rica en vitaminas A y B, y en minerales como calcio, magnesio, fósforo y potasio.

Cebolla: contiene compuestos azufrados con propiedades antiinflamatorias. Y no solo eso, por ser un alimento rico en inulina, el tipo de fibra más beneficioso para la microbiota intestinal, ayuda a fortalecer el sistema inmunitario.

Canela: ofrece al organismo tiamina, niacina y vitamina C, además de tener una capacidad antibacteriana, expectorante y antiinflamatoria.

Jengibre: cuenta con propiedades antivirales, expectorantes y antiinflamatorias, por lo que es un gran aliado contra los resfriados. También ayuda a fortalecer el sistema inmune.

Ajo: en su presentación fresca estimula el sistema inmunológico y es un potente agente antibacteriano, antiviral y antihongos, gracias a su compuesto de alicina.

Finalmente recuerda que una de las claves para sentirte mejor cuando estás resfriado es mantenerte hidratado, razón por la cual los tés son una gran opción.