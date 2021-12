El chef Aquiles Chávez comparte una receta navideña con arroz

"El primer recuerdo que llega a mi mente cuando pienso en platillos hechos con arroz, es definitivamente el mole verde con guajolote y menudencias que prepara mi madre. Es el mole de mis fiestas, cada cumpleaños ansío probarlo", recuerda con emoción Aquiles Chávez, reconocido cocinero mexicano que considera al arroz como un grano sabroso y versátil en la culinaria mexicana.

Para el chef, este cereal es parte de la alimentación en México debido al aporte de energía, carbohidratos, y minerales que ofrece, cuando en la cocina es transformado en platillos que van de lo sencillo y tradicional hasta lo complejo y contemporáneo.

Al utilizar arroz como base o complemento de platillos, expresa Aquiles Chávez, "debemos poner especial atención en la calidad".

México consume alrededor de 1.3 millones de toneladas de arroz; la producción local alcanza aproximadamente 250 mil por lo que es necesario importar el resto. México importa el grano sin procesar, siendo este arroz procesado por la industria mexicana, este modelo genera inversiones y crea así cientos de empleos en México.

Estados Unidos es el principal exportador para México por lo que los productores y proveedores de estadounidenses apuestan por la innovación, tecnología y sostenibilidad para satisfacer las necesidades del mercado mexicano.

"Depende de las recetas, creatividad e ingenio de los cocineros, así como de los insumos que se utilizan, para que el arroz tome diversas formas y sabores, por eso lo consumimos tanto, y por esta misma razón en mis restaurantes es un básico. Me atrevo a decir que en nuestro país no hay restaurante o fondita que no tenga al menos un platillo hecho con arroz", comenta el chef.

Referente a la recomendación gastronómica inspirada en el arroz, para esta temporada de Navidad y Año Nuevo, Aquiles Chávez asegura que este súper grano puede convertirse en fuente de inspiración para comidas y cenas sorprendentes.

Asimismo, el chef tabasqueño comparte un consejo para las personas que se atreverán a entrar por primera vez a la cocina esta Navidad, para guisar arroz. "No le tengan miedo, que lo disfruten y que lo gocen, y van a ver que se van a divertir mucho, y que lo hagan con amor".

Por último, el también propietario de restaurantes como Sotero, La Fishería y La Sirena Puerca 77 comentó: "Muy pronto abriré un restaurante en una costa mexicana muy entretenida, que no es Riviera Maya; estará en el Pacífico Mexicano, pero no es Ensenada".

ARROZ CREMOSO CON ESPÁRRAGOS

Y TRUFA DE INVIERNO



INGREDIENTES



Arroz Auténtico Americano 2 tazas

Cebolla blanca 1 pz

Diente de ajo picado 2 cucharadas

Mantequilla 2 cucharadas

Fondo de ave 1 lt

Crema para batir 1 taza

Sal en grano al gusto

Vino blanco 1 taza

Espárragos 15 pz

Queso parmesano al gusto

Trufa de invierno 100 gr



PROCEDIMIENTO



Coloque el consomé de pollo en la cacerola a calentar, por otro lado corte finamente la cebolla y el ajo en la cacerola coloque dos cucharadas de mantequilla y deje que caliente agregue la cebolla y el ajo y sofría por espacio de 5 minutos, una vez sofrito agregue el arroz y siga cocinando agregue el vino blanco y deje reducir hasta que se evapore el liquido a esta acción se le conoce como " desglasar" sazone con un poco de sal y agregue el consomé de pollo baje el fuego y siga cocinando sin dejar de mover, agregue a la cacerola los espárragos limpios cocine hasta que estos estén suaves rectifique sazón una vez que el arroz este al dente no tan cocido tampoco tan duro sirva en un plato y decore con queso y al final coloque las hojuelas de trufa de invierno





