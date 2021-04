El potosino Miguel Conde vira hacia los Pueblos Mágicos

Miguel Conde ríe cuando acepta ya no ser un chavo para irse de "mochilazo" por México, pero eso no le impedirá visitar en las próximas semanas una decena de pueblos mágicos, para un nuevo programa televisivo.

El conductor de "La ruta del sabor", de Canal Once, iniciará este mes grabaciones de "Paso a paso", una emisión en que recorrerá, inicialmente, lugares de Yucatán, Campeche y Tabasco.

Un pueblo mágico es una localidad que, de acuerdo con las autoridades turísticas, reúne atributos simbólicos, leyendas, historias y hechos trascendentes que lo hacen atractivo.

"Son 13 capítulos, así que son 13 pueblos los que vamos a recorrer, sobre todo ahora que el turismo nos necesita; habrá lugares para darlos a conocer pues hay algunos que la gente no sabe los tiene en su Estado", comenta.

"Será un recorrido de todo, de historia, de naturaleza, gastronómico, para conocer esos lugares que ahí están", agrega.

A pregunta expresa, el también actor indica que los recorridos se darán con todos los protocolos sanitarios que, de alguna manera, ya seguía con el equipo de producción.

"Ya los teníamos por el presupuesto", bromea. "La verdad es que sólo somos cuatro personas, con las cámaras usadas por el director y el productor".

La serie se grabará durante cuatro meses y se espera salga al aire este mismo año.

Conde, actor de series como series "Hasta que te conocí", contabiliza 16 años con el proyecto "La ruta del sabor", con el cual recorre México para conocer su comida. Apenas en enero pasado se lanzó la nueva temporada, transmitiéndose en México y EU.