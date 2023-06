En “La Concha” se vende exótico caldo de rata

Ubicado en la carretera a Matehuala, en el kilómetro 14.1, en la localidad Enrique Estrada o “La Concha”, las “Gorditas a la Leña” es un negocio que tiene alrededor de 20 años ofreciendo este platillo, además de menudo, birria y caldo de rata, un alimento exótico, nutritivo, de bajo costo y con propiedades curativas.

Y es que, aunque la mayoría de las personas, a las que se les menciona la palabra rata, podrían creer que es el roedor que come basura en las alcantarillas y que por ende, jamás lo probarían, la realidad es que el caldo se prepara con rata “de campo”, que se alimenta de insectos, nopales y lo que se pueda encontrar en el monte.

Así lo explicó Blanca Edith Rivera Ventura, al detallar que la mayoría de la gente que consume este platillo es porque busca aliviarse de algún padecimiento o enfermedad, como es la anemia e incluso el cáncer.

“La ratita de monte come maguey, nopal, es vegetariana, es limpia, no como la de la alcantarilla. Desde su tamaño físicamente son muy diferentes, la gente piensa que si come caldo de rata se está comiendo la del caño y no es así”.

Dijo que cada semana las ratas se las traen de Matehuala, limpias, las cuales ella, ya solo lava y las prepara como un caldo de pollo, con verduras, por lo que este platillo, es de los más solicitados dentro de su negocio, ya que se le termina en tan solo dos horas, entre las 8 y las 10 de la mañana, de ahí que solo se vende los días miércoles, sábado y domingo.

“Lo buscan las personas que están enfermas de anemia, porque tiene muchísima vitamina, todo lo que es referente a la sangre ayuda muchísimo a los glóbulos rojos, he tenido gente que llega, no sé, este fin de semana que dice, y traigo anemia o de ese tipo y van con su doctor y están recuperados, aunque no totalmente”, señaló.