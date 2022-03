Endulzantes naturales para reducir el consumo de azúcar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Ya estamos en el tercer mes del año y si uno de tus propósitos del 2022 es dejar de consumir azúcar para mejorar tu salud. En Menú te decimos todo lo que debes saber sobre las alternativas naturales para sustituir el azúcar. Entre los más populares está el "monk fruit".



¿Es bueno consumir azúcar?

El azúcar que está en los pastelillos, los caramelos, helados y otros alimentos que la gente come a diario es azúcar añadida. La ingesta de ese tipo de azúcar deriva en problemas de salud graves como: obesidad, diabetes, problemas cardíacos y caries, entre otras enfermedades de la sociedad moderna. También debilita los huesos causando osteoporosis.

El portal de salud Healthline explica que el azúcar no aporta nada bueno a la salud de las personas, al contrario, la debilita. "El azúcar interfiere con las hormonas que regulan el hambre y saciedad del cuerpo. Puede ocasionar el incremento de la ingesta de calorías y aumento de peso. También causa adicción y afecta el metabolismo" describe el artículo "Por qué el azúcar es dañino para ti".



Monk fruit: el sustituto de azúcar con pocas calorías

La "fruta del monje" es una planta en forma de bola originaria del sur de China y algunas zonas de Tailandia. Recibe su nombre porque en la antigüedad eran los monjes de China quienes se dedicaban a su cultivo. Originalmente el "monk fruit" era utilizado en la medicina tradicional china.

En los últimos años el "monk fruit" se ha vuelto muy popular por ser una alternativa dulce, que sustituye al azúcar y no aporta calorías. El extracto de la fruta del monje es hasta 250 veces más dulce que el azúcar, pero su consumo no afecta la salud, ni eleva el azúcar en la sangre de acuerdo con Healthline.



¿Quiénes pueden consumir fruta del monje?

De acuerdo con el artículo de Healthline "¿Por qué todo el mundo se está volviendo loco por Monk Fruit? de Annette McDermott" las personas con diabetes pueden consumir fruta del monje como sustituto de azúcar; sin embargo, hay que fijarse en la etiqueta nutricional pues algunas marcas incluyen azúcares añadidos u otras sustancias químicas que pueden afectar a las personas con diabetes.

Si estás empezando un régimen para bajar de peso el "monk fruit" se recomienda porque no contiene carbohidratos, no contiene grasas ni calorías. Por lo que se recomienda endulzar tu café o té con esta fruta, además también puedes cocinar con este ingrediente pues resiste altas temperaturas sin perder sus propiedades.

En un estudio del Journal of Agricultural and Food Chemistry se encontró que el "monk fruit" tiene propiedades antiinflamatorias mismas que los chinos ya conocían desde la antigüedad. Se recomienda tomar una cucharada de fruta del monje con agua caliente, esto te ayudará aliviar el dolor de garganta y las flemas, relata el estudio.



¿Dónde encontrar monk fruit?

Debido a que el "monk fruit" no es fácil de cultivar, ya que no se adapta fácilmente al clima. El costo de este sustituto de azúcar puede ser elevado y además difícil de encontrar. Pero en Menú te contamos dónde encontrarlos en CDMX. En la sección Gourmet del Palacio de Hierro encuentras el "Monk Fruit" de diferentes marcas el precio va desde los 191 pesos hasta más de 291 pesos.

Otra tienda que vende "monk fruit" es The Functional Foods, el costo es de 322 pesos y cuenta con envíos exprés (24 horas) a CDMX y Monterrey. A los demás estados de México el envío cuesta 600 pesos y puede tardar cinco días hábiles en llegar. Para más detalles consulta su página web aquí.



Que otros endulzantes naturales usar para sustituir el azúcar

Con frecuencia se habla de los sustitutos de azúcar naturales; sin embargo, muchos de los que se recomiendan lejos de beneficiar la salud pueden perjudicarla, un ejemplo de ello es la miel de agave, pues de acuerdo con Healthline, este néctar es 85 por ciento fructosas y su consumo es más riesgoso que el azúcar. A continuación, te presentamos dos de los endulzantes naturales más saludables y fáciles de encontrar.



Stevia

La Stevia es un arbusto que crece en México y otras regiones de Latinoamérica. Los extractos de las hojas de este arbusto se utilizan para endulzar bebidas u otros alimentos. El portal Healthline explica que "se ha demostrado que la stevia reduce el nivel de azúcar en la sangre y de insulina, lo cual puede ayudar a combatir la diabetes".



Canela

Seguro muchas personas no habían pensado en la canela como un sustituto del azúcar, pero se puede usar para endulzar el café, los tés y hasta los postres, aunque el sabor dulce no es tan potente como el de la fruta del monje. La canela también sirve como endulzante natural y lo mejor es que aporta mucho sabor a las bebidas.