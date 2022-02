Este fruto aporta hasta 100 veces más vitamina C que una naranja

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- Seguramente conoces aquellas frutas que contienen vitamina C, como los cítricos, la guayaba, el kiwi e incluso el aguacate y que al ser añadidos a tu dieta diaria pueden ser buenas fuentes de dicha vitamina; sin embargo, existe una ciruela que provee una cantidad nunca antes vista de forma totalmente natural.

Se trata de la ciruela kakadu, también conocida como gubinge o murunga, que es un fruto producido por la planta Terminalia ferdinandiana, la cual proviene de la zona norte y occidental del continente australiano.

El árbol de kakadu puede llegar a medir hasta 30 metros aunque se trata de un árbol de tronco delgado que durante su floración deja ver pequeños botones blancos entre sus hojas color verde pálido.

El fruto puede encontrarse principalmente en la temporada que comprende los meses de septiembre a diciembre, cuando brotan frutos con forma ovalada similar a la de una almendra, de apenas un par de centímetros de longitud.

De cáscara verde y pulpa de textura firme y carnosa, la ciruela kakadu esconde en su interior una semilla de gran tamaño y un sabor ácido que puede dejar un resabio un tanto amargo, similar a aquel que se obtiene de las cáscaras de los cítricos.

En algunas comunidades aborígenes de Australia se cocina por los locales una especie de mermelada espesa que además de deliciosa resulta altamente nutritiva.

Pero lo más importante es lo que la fruta aporta, una valiosa cantidad de vitamina C, en tan solo 100 gramos de murunga pueden encontrarse hasta cinco gramos ésta, lo que representa aproximadamente 100 veces más de lo que proporcionaría una naranja.

Beneficios:

La vitamina C es responsable de múltiples funciones del cuerpo humano, una de ellas es la de ayudar al crecimiento y reparación de los tejidos, desde los vasos sanguíneos hasta cartílagos, ligamentos y piel.

Es auxiliar en la cicatrización de heridas, mantiene los huesos y dientes en buen estado y permite la correcta absorción del hierro.

El organismo regula la cantidad de ácido ascórbico que es absorbido y al tratarse de una vitamina hidrosoluble, si se consume en exceso, aquel sobrante se desecha por medio de la orina, por ello es importante integrarla de la forma más natural posible y con regularidad pues no se almacena.

Otro de los beneficios de la vitamina C es su capacidad antioxidante, a través de la cual combate los radicales libres y el daño que puedan causar al cuerpo, siendo estos los responsables del envejecimiento prematuro que pueden propiciar también enfermedades como el cáncer, la artritis y algunos problemas del corazón.