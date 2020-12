Fallece el maestro Yuri de Gortari a los 69 años

El maestro y promotor de la gastronomía mexicana tradicional, Yuri de Gortari falleció la tarde de este martes a los 69 años. Así lo dio a conocer la Escuela de Gastronomía Mexicana a través de un comunicado compartido en Facebook.

"La familia de Gortari Krauss y la Escuela de Gastronomía Mexicana lamentan informar que el maestro, el gran maestro, Yuri de Gortari falleció la tarde de hoy tranquilo y en su hogar.

"A ti querida comunidad, que has construido nuestra historia junto a nosotros, un abrazo desde el alma porque has perdido a un maestro y a un amigo.

"A ti México que enamoraste a Yuri como el más grande de sus amores, un abrazo en el alma porque has perdido un baluarte, un pilar de tu identidad.

"A ti Yuri, gracias. Gracias querido Yuri porque nos dejaste estar a tu lado, ser parte de tu vida y convertirnos en soldados que hombro a hombro luchamos por una misma convicción: amar a México y su gran patrimonio alimentario. Vete tranquilo querido Yuri, que has dejado un ejército que continuará tu misión al grito de #HagamosPaís".

De acuerdo a la publicación, los servicios funerarios serán privados aunque, en su momento, se le realizarán los homenajes pertinentes. Hasta la noche de este martes, la publicación cuenta con miles de reacciones y comentarios tanto de sus admiradores como de miembros del gremio culinario nacional.